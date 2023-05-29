الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بإصابة زوجين بالألعاب النارية في حدائق القبة

حبس
حبس

قضت محكمة جنح حدائق القبة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس 6 أشهر؛ بتهمة البلطجة وإصابة أحد الأشخاص وزوجته بالألعاب النارية.

كان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول صاحب مطعم وكافيه وطرف ثان عامل بمقهى، بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما، أطلق على إثرها أحدهما ألعابًا نارية في الهواء.

ونتج عنه إصابة أحد الأشخاص وزوجته مقيمين بمحل البلاغ، حيث تصادف وجودهما بشرفة مسكنهما- البلكونة-، تم ضبطهما وإحالتهم للنيابة، التي قررت إحالتهم لمحكمة الجنج التي أصدرت قرارها السابق.

شرفة محكمة جنح حدائق القبة الحبس الالعاب النارية معاقبة محكمة مصر الجديدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

البرلمان الأوكراني يقر عقوبات على إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا

دليل اتهام على "فلاشة".. مفاجأة جديدة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

«علاقات مشبوهة وسهرات مع أجنبيات».. ماذا قال طبيب الإجهاض بشبرا أمام النيابة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟