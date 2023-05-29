حبس 3 متهمين بإصابة زوجين بالألعاب النارية في حدائق القبة

قضت محكمة جنح حدائق القبة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس 6 أشهر؛ بتهمة البلطجة وإصابة أحد الأشخاص وزوجته بالألعاب النارية.



كان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول صاحب مطعم وكافيه وطرف ثان عامل بمقهى، بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما، أطلق على إثرها أحدهما ألعابًا نارية في الهواء.

ونتج عنه إصابة أحد الأشخاص وزوجته مقيمين بمحل البلاغ، حيث تصادف وجودهما بشرفة مسكنهما- البلكونة-، تم ضبطهما وإحالتهم للنيابة، التي قررت إحالتهم لمحكمة الجنج التي أصدرت قرارها السابق.