الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب بيراميدز: الفوز على الاتحاد مهم وهدفنا المنافسة على الدورى

مدرب بيراميدز
مدرب بيراميدز

عبر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز والانتصار السادس تواليا للفريق في بطولة الدوري والاستمرار في المركز الثاني بجدول الترتيب، مشيرا إلى أن اللقاء كان صعبا للغاية والفريق استحق الفوز في النهاية والثلاث نقاط.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.

وشدد باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي على أن المباراة كانت رائعة للغاية وقدم لاعبو الفريقين مواجهة ممتازة وفريق بيراميدز كان عند حسن الظن وحققوا الانتصار الهام رغم الإجهاد الشديد بسبب توالي المباريات ولعب لقاء كل ٣ أيام، ورغم الصعاب والإجهاد إلا أن الفريق حقق الانتصار والثلاث نقاط المهمة في مشوار الدوري.

وقال إنه يتواجد في تدريب الفريق منذ يناير الماضي، والفريق في الدوري يسير بخطى ثابتة في الفترة الماضية ويحقق الانتصار تلو الآخر ويتمسك بمطاردة القمة وعلى الأقل الاحتفاظ بالمركز الثاني، وعدم فقدان أي نقاط في تلك الفترة الصعبة، والتي لابديل فيها عن حصد كل النقاط المتاحة.

وأكد أنه فخور بمجموعة اللاعبين المتواجدين في صفوف فريقه وسعيد بتدريب هؤلاء اللاعبين الذين يقدمون مواجهات قوية، والمجموعة بالكامل تسجل أهدافا في اللقاءات ولا اعتماد على مهاجم، والجميع يقدم المطلوب منه في اللقاء بالصورة المطلوبة، والمجموعة بالفعل تعاني من الإجهاد الشديد بسبب لعب لقاءات في جميع البطولات، وفي المستقبل الفريق سيكون قريبا من تحقيق بطولته الأولى.

وحقق فريق بيراميدز انتصارًا هامًا على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين، التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية، ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

وكاد مصطفى فتحي أن يسجل هدف التقدم لـ بيراميدز في الدقيقة 19، عندما تلقى تمريرة رائعة ليراوغ المهدي سليمان، لكن مدافع الاتحاد قام بإبعاد الكرة من على خط المرمى، مخرجًا إياها خارج الملعب.

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