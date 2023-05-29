ودع شيرين.. إيهاب صالح يتولى إدارة أعمال كارمن سليمان

أعلن إيهاب صالح توليه إدارة أعمال المطربة كارمن سليمان وذلك بعدما غادر منصبه بإدارة أعمال شيرين عبدالوهاب سابقا.

شارك إيهاب، منشورا عبر حسابه الرسمي على تويتر صورا تجمعه بالفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد وكتب تعليقًا قال فيه: “سعيد وبتشرف جدا انى أعلن إن من النهاردة مسكت رسميا إدارة أعمال النجمة كارمن سليمان.. كارمن حد موهوب فوق الطبيعي، شخصية في منتهي الجمال والرقي ومن وجهة نظري هي المستقبل عشان عندها كل الامكانات وهى عارفة إني فنان كبير ليها من قبل مشتغل معاها فعلاً.

كارمن إن شاء الله الميجاستار القادمة من مصر للكل الفترة الجاية وافتكروا كلامي ده كويس”.

وأضاف: “طول حياتي بحب التحدي و الحمد لله بكرم و توفيق من ربنا كبير دايما بكون قد التحدي. شكرا على كل الدعم من كل الناس و كل الامنيات الجميلة الفترة إللي فاتت و أللى جاي إن شاء الله. املى فيكم كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى”.

وتابع: “لجمهور كارمن بقي، الكل يجهز نفسه كويس عشان إن شاء الله في اخبار كتير حلوة و جامدة قريبا و يا رب ابقي عند حسن ظنكم”.