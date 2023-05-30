بطل إفريقيا الراسب الوحيد في كأس العالم تحت 20 سنة

لم يقدم منتخب السنغال الأداء المأمول منه، ولم يحقق النتائج المرجوة منه في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة 2023 في الأرجنتين عكس توقعات كثيرون قبل انطلاق البطولة، وفاجأهم بتذيله للمجموعة الثالثة إذ لم يتمكن من جمع سوى نقطتين من تعادلين إيجابيين بنفس النتيجة بهدف لمثله مع منتخبي الكيان الصهيوني، وكولومبيا في الجولتين الثانية، والثالثة على الترتيب، وتلقى هزيمة على يد منتخب اليابان بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأولى.

والمدهش أن هذه المجموعة لم تكن بالقوة حتى تعجز السنغال عن تخطيها.

كان الكثيرون يراهنون على قوة السنغال، وقدرتها ليس فقط على تجاوز دور المجموعات لكن الذهاب بعيدا في البطولة استنادا إلى أن السنغال قدمت بطولة مثالية في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة التي نظمتها مصر في عام 2023، وتمكنت من التتويج بلقبها دون أن تخسر أو تتعادل في أي مباراة بل فازت في المباريات الست التي لعبتها.

على الجانب الآخر استطاعت المنتخبات الإفريقية الثلاثة الأخرى أن تتأهل إلى دور الـ16، وهي :

نيجيريا

فقد احتلت المركز الثالث في المجموعة الرابعة بـ6 نقاط حصدتها من انتصارين على منتخب الدومينيكان بنتيجة 2 – 1 في الجولة الأولى، وعلى منتخب إيطاليا بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثانية، وتعرضت لخسارة أمام منتخب البرازيل بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثالثة.

وتنتظرها في دور ثمن النهائي مواجهة في غاية القوة والصعوبة أمام منتخب الأرجنتين صاحب الأرض والجمهور.

كما أن الأرجنتين هو واحد من منتخبين فقط في دور المجموعات تمكنا من تحقيق العلامة الكاملة حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات على منتخبات أوزبكستان بنتيجة 2 – 1 في الجولة الأولى، وجواتيمالا بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، ونيوزيلندا بـ5 أهداف دون رد في الجولة الثالثة.

الأرجنتين ليست فقط المرشح الأقوى لتخطي نيجيريا، والصعود إلى دور الثمانية لكنها أحد المرشحين الأقوياء للتتويج باللقب.

تونس

فقد تواجدت في الترتيب الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط فقط جمعتها من انتصار يتيم على منتخب العراق بـ3 أهداف دون مقابل في الجولة الثانية، وتلقت هزيمتين، الأولى على يد منتخب إنجلترا بهدف نظيف في الجولة الأولى، والثانية على يد منتخب أوروجواي بنفس الننتيجة في الجولة الثالثة.

تصطدم في دور الـ16 بالبرازيل، وتجاوزها هذا الدور أمام البرازيل يعد مهمة شبه مستحيلة.

البرازيل بدأت البطولة بشكل سيئ للغاية حيث بدأتها بالخسارة أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 2 – 3 في الجولة الأولى لكن بعدها استطاعت أن تحتل مقدمة المجموعة بـ6 نقاط حيث تغلبت على الدومينيكان بـ6 أهداف دون رد في الجولة الثانية، ونيجيريا.

جامبيا

لم يكن متوقعا منها هذا الأداء المميز للغاية، وهذه النتائج المذهلة إذ تمكنت من اعتلاء صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط جمعتها من انتصارين بنفس النتيجة 2 – 1 على منتخبي الهندوراس، وفرنسا في الجولتين الأولى، والثانية على الترتيب، وتعادل وحيد مع منتخب كوريا الجنوبية سلبيا في الجولة الثالثة.

وهذا الأداء، وهذه النتائج هي استمرار للحالة التي كانت عليها جامبيا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة إذ حلت وصيفة.

تلقي في دور الـ16 أوروجواي، وهي مواجهة أقل قوة من مواجهة الأرجنتين، والبرازيل.

أوروجواي حلت وصيفة في المجموعة بـ6 نقاط حصدتها من انتصارين على منتخب العراق برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وتونس، وتلقت هزيمة على يد إنجلترا بنتيجة 2 – 3 في الجولة الثانية.

جامبيا تستطيع أن تواصل مفاجآتها في البطولة،وتحقق تأهل تاريخي إلى دور ربع النهائي؟