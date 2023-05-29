الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة النواب" توصي باستغلال جميع الموارد الطبيعية لمحافظة أسوان

لجنة الصناعة بمجلس
لجنة الصناعة بمجلس النواب

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة، عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين لاستغلال الموارد الطبيعية لمحافظة أسوان الاستغلال الأمثل لإقامة منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت.

كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها بعمل مزايدة عالمية لجميع الشركات المتخصصة ويناقش هذا الأمر مع الوزراء المعنيين ولجنة الصناعة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعة بمحافظة أسوان حيث إنها تعاني من سوء حالة المرافق وكذلك إنشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان ما يفتح أفاق جديدة للتصدير، بحضور نائب محافظ أسوان ونائب رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من نواب أسوان لمناقشة الطلب.

وقال مقدم طلب الإحاطة إن المنطقة الصناعية بأسوان تعاني من سوء الخدمات بجميع المرافق رغم التكلفة الكبيرة للمنطقة، طالبا بضرورة النظر من أجل تشغيل المصانع والعمالة، مشيرا إلى وجود نقص بالمرافق المختلفة من كهرباء وغاز إلى المنطقة.

وأفاد بأن أسوان تتمتع بطبيعة تميزها عن كثير من المناطق مما يسهل إقامة منطقة صناعية للرخام والجرانيت تنافس بالأسواق العالمية.

وقال النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إن تداخل الجهات والوزارات المسؤولة عن قطاع الصناعة هي السبب الرئيسي في جميع المشكلات التي تواجه التصنيع في مصر، طالبا بضرورة تسهيل كافة الإجراءات على المستثمر من أجل اقتصاد مصري قوي وصولا إلى الـ 100 مليار دولار، مؤكدا أن توصيل المرافق الخدمية لجميع المناطق الصناعية هي البداية الحقيقية لتطوير قطاع الصناعة والنهوض به.

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