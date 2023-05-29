الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير صبرى: السياسات النقدية أهم عوامل جذب الاستثمارات

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الاستثمار المحلي والأجنبي هو استثمار خاص، يقوم به القطاع الخاص وليس الدولة ونريد تشجيعه ودراسة حالته.  

أضاف، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاستثمار الخاص له شقان، الاستثمار المحلي للمستثمر المصري بكل درجاته من مستثمر صغير حتى الشركات الكبرى، والشق الثاني هو الاستثمار الأجنبي. 

مصر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا لجذب الاستثمار

وأوضح أن الحوار الوطني، أقام ورش عمل وتبعها بجلستي نقاش عن التحديات والفرص أمام الاستثمار المحلي، على مدار 6 ساعات، مؤكدًا أن مصر تحتل المركز الأول جذبًا للاستثمار على مستوى إفريقيا، وتأتي في الترتيب الثاني عربيًا، ولكنها هذا العام تتراجع للمرتبة الثالثة.

وأكد أن أي دولة تريد تشجيع وجذب الاستثمار يجب أن تكون عينها على التشريعات المالية، مثل السياسات الضريبية وأسعار تملك الأرض والجمارك وأي رسوم من الجهات الإدارية على تنمية موارد الدولة وغيرها، وأيضا السياسات النقدية وسعر الصرف، لأنها تساعده في وضع تقديراتها لمكاسب ومخاطر الاستثمار.

وتابع أن الواقع الداخلي يستحق ان يكون في مكان أفضل، لأن سياسة الدولة من 2014 أحدثت طفرة في البنية التحتية للطرق والمواصلات وانتقلت في التصنيف العالمي بها30 مرتبة، وكذلك الموانئ الحديثة والذكية، وفرة الطاقة  والغاز.

سمير صبري التشريعات المالية السياسات النقدية جذب الاستثمار أفريقيا

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