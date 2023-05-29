مستفيد من «حياة كريمة» بالأقصر: حولت حياتنا للأفضل

واصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جهودها لتطوير وإحلال البنية التحتية داخل مركز إسنا في محافظة الأقصر، كما وفرت الكثير من الخدمات التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية بشكل أساسي.

واهتمت المبادرة الرئاسية بتطوير مركز الشباب وأدخلت عليه الأجهزة الرياضية الحديثة لينعموا بصحة جيدة خالية من الأمراض.

تطوير مركز الشباب زاد من ممارسة الرياضة

أحد أهالي مركز إسنا بمحافظة الأقصر “عبد الهادي محمد”، أكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه عانى وأهالي المدينة على مدار سنوات طويلة، من قلة الخدمات الموجودة بالمركز، كما أن الخدمات القديمة أصبحت متهالكة، وتمنى فقط أن يتجدد كل ذلك لينعم بحياة هادئة خالية من القلق والتوتر.

وتابع: “إلا أن كل ذلك تغير بين ليلة وضحاها بفضل تدخل المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة" والتي نجحت في تحقيق حلم سكان المركز بتطوير وإحلال جميع الخدمات الموجودة ، إلى جانب إدخال خدمات جديدة لخدمة السكان.

وتابع “عبد الهادي” أن الطرق التي كان يسلكها المواطنون للتنقل كانت متهالكة للغاية ويحدث عليها الكثير من الحوادث المرورية، وكان ذلك يتسبب في الكثير من الأزمات لسكان المركز ، حيث أن تلك الطرق كانت تفتقر للإنارة كافية التي يعتمد عليها السائقين أثناء القيادة.

وذكر أن مركز الشباب كان مثل المنازل المهجورة، وذلك بسبب تهالك مبانيه، وعدم توافر الأجهزة الرياضية بداخله لممارسة السكان الرياضة عليها، إلى جانب تهالك جميع الملاعب داخله، وذلك جعل الشباب يتجهون للمقاهي لقضاء أوقات فراغهم.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أزالت معاناة السكان، بعدما قامت برصف الطرق الرئيسية والفرعية داخل المركز ، إلى جانب إنارة جميع الطرق ووضع الحواجز على جانبيها.

وأوضح أن المبادرة قامت بتطوير وإحلال مركز الشباب وأدخلت الأجهزة الرياضية الحديثة عليه لخدمة الشباب ، كما طورت الملاعب داخله، إلى جانب تنظيم دورات رياضية للشباب في مختلف الألعاب.

ووجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان المركز وارتقوا بهم معيشيًا واجتماعيًا ، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الكثير لسكان الريف المصري وأصبحوا ينعمون بحياة هادئة خالية من القلق والتوتر.