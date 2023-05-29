مدير أعمال أحمد سعد: لم نتلق عروضًا من الأهلى لتقديم أى حفلات

تداولت خلال الساعات الماضية أخبار ادعت إلغاء فقرة الفنان أحمد سعد ضمن برنامج حفل افتتاح فرع الأهلي الجديد بالتجمع الخامس والمقرر إقامتها الخميس المقبل.

نفي أندرو داود، مدير أعمال أحمد سعد في تصريحات إعلامية كل ما أشيع خلال الفترة الماضية عن إلغاء حفله ضمن احتفالية افتتاح فرع النادي الأهلي.



وأكد مدير أعمال أحمد سعد أن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة: “أحمد سعد لم يتلق أي عروض من قبل منظمي هذه الاحتفالية ولا يعلم من وراء هذه الأخبار الوهمية التي انتشرت منذ قليل”، كاشفًا عن أنه لم يتفق مع إدارة الأهلي ولم يتلق أي عروض من قبل المنظمين لظهور أحمد سعد في افتتاح الفرع الجديد وأن جدول أعمال أحمد سعد هذه الفترة متخمًا بعدد من الارتباطات الفنية، خاصة أن سعد يتواجد في الأردن للمشاركة في إحياء حفل زفاف ولي العهد، مشددًا على أن المشاركة في احتفالية طرفها الأهلي هى شرف كبير لأي فنان".