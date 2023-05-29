كيف يتعامل أردوغان مع روسيا والغرب بعد إعادة انتخابه؟

سلّطت وكالة اسوشتيد برس الأمريكية، الاثنين، انه بعد الحصول على تفويض جديد قوي في انتخابات الإعادة الرئاسية، يمكن أن يخفف رجب طيب أردوغان من بعض المواقف التي أزعجت حلفاءه في الناتو، لكن المراقبين توقعوا أنه من غير المرجح أن يبتعد زعيم الدولة القوي منذ فترة طويلة عن سياسته المتمثلة في التعامل مع كل من روسيا والغرب.

وبحسب التقرير فاز أردوغان بفترة إعادة انتخابه الأحد بأكثر من 52٪ من الأصوات، ليوسع حكمه على نحو متزايد إلى عقد ثالث، ويجب عليه الآن مواجهة التضخم الهائل الذي تسبب في أزمة تكلفة المعيشة وإعادة البناء في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 50000 شخص ودمر مدنًا بأكملها بالأرض.

وبعد الفشل في تحقيق النصر المباشر في الجولة الأولى من التصويت في 14 مايو ، هزم أردوغان منافسه المعارض كمال كيليجدار أوغلو ، الذي وعد بوضع تركيا على مسار أكثر ديمقراطية وتحسين العلاقات مع الغرب.

ويحتفل بايدن بيوم الذكرى بعد عامين تقريبًا من إنهاء أطول حرب في أمريكا ، ويشيد بتضحيات القوات، وكان أردوغان شعبويًا مثيرًا للانقسام وخطيبًا بارعًا حوّل رئاسة تركيا من دور احتفالي إلى حد كبير إلى منصب قوي ، وقد فاز أردوغان جزئيًا بسبب دعم الناخبين المحافظين.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، أرجأ أردوغان الموافقة على انضمام السويد إلى حلف الناتو - كجزء من جهد غربي لعزل موسكو بعد غزوها لأوكرانيا. واتهم أردوغان السويد بالتساهل الشديد مع الجماعات التي تعتبرها أنقرة إرهابية ، وأثارت سلسلة من الاحتجاجات على حرق القرآن في ستوكهولم غضب قاعدة دعمه الديني - مما جعل موقفه المتشدد أكثر شعبية.

ومع تأمين مستقبله السياسي القريب الآن ، قد يكون أردوغان على استعداد لرفع اعتراضه على عضوية السويد ، والتي يجب الموافقة عليها بالإجماع. وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الحلف اللتان لم تصادقا على العرض.

وقال جاي ترويسدال، رئيس شركة استشارات المخاطر الجيوسياسية ، فيراسيتي وورلدوايد: "من المرجح أن تشير تركيا إلى أنها منفتحة على شكل من أشكال التقارب ، مثل تشجيع البرلمان على التصديق على انضمام السويد إلى الناتو، لكن هذا لا يعني أن أردوغان يخطط للتخلي عن علاقته مع روسيا ، التي تعتمد عليها تركيا في عائدات الطاقة والسياحة.

أضاف ترويسديل: "نجح أردوغان في الحفاظ على سياسة خارجية متعددة الاتجاهات، ما مكنه من إقامة علاقات بناءة مع روسيا والصين ودول في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حتى لو كان ذلك على حساب تحالفات تركيا مع الغرب".

وتابع غالبًا ما وضع ذلك تركيا في قلب الصراعات والمناقشات الدولية الكبرى: المساعدة في التفاوض على صفقة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية وتجنب نقص الغذاء العالمي ، والتدخل عسكريًا في الحرب الأهلية السورية والانخراط في التنقيب عن الغاز المثير للجدل في البحر الأبيض المتوسط، واستضافة الملايين.