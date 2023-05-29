"اتصالات النواب" توافق على موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، على مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي "2023-2024" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأشاد أحمد بدوي بجهود الهيئة، مؤكدًا أنها تنفذ رؤية الدولة في دعم منظومة التحول الرقمي.

وأضاف "بدوي" خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس أحمد عبدالظاهر رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هناك دورًا كبيرًا لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل خطة الدولة لتشجيع التحول الرقمي وتوضيح أسس وصناعات الاستثمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أن لجنة الاتصالات داعمة لكل خطوات الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي.

من جانبه، أكد اللواء جمال عباس رئيس القطاع المالي والإداري بهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، أن هناك بندًا مصروفًا للزيارات الخارجية من أجل تحسين صورة تكنولوجيا المعلومات داخل مصر، وتستهدف هذه الخطط دولًا كثيرة ضمن المخطط وعلى رأسها دعوة الشركات للاستثمار في مصر.

وتابع "عباس": "مساهمين في شركة مصر الرقمية المنشأة بقرار من مجلس الوزراء والتي تستهدف التحول الرقمي في مصر ونستهدف زيادة رأس المال إلى 20 مليون جنيه، ومن أجل تحسين صورة مجتمع الـ I t وتحسين صورة مصر في إقرار مناخ جاذب للاستثمار".

وأكد المهندس أحمد عبدالظاهر أن دور الهيئة ومجهوداتنا ملموسة في إنجاز التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى دورها الكبير في مجال التحول الرقمي ودعم الشركات الصغيرة عن طريق التدريب وغيرها.

وشدد "عبدالظاهر" على أن بند الدعاية الوارد في الموازنة أكثره للمؤتمرات التي تستهدف التعريف بإمكانيات مصر التكنولوجية ودعم وتقديم حوافز للمستثمرين من كل دول العالم.