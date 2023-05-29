الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على سائق أنهى حياة عامل في الوراق إثر خلافات الجيرة

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق أنهى حياة عامل في الوراق، نتيجة خلافات الجيرة، حيث اعتدى عليه بآلة حادة مما أسفر عن مقتله.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق. 

وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن المجني عليه، تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد سائق، نتيجة خلافات الجيرة بينهما. 

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة سائق عامل الوراق الجيرة

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