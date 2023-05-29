الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال مايو.. رفع 100 ألف طن مخلفات صلبة من أحياء الإسكندرية

حملات توعوية ورفع
حملات توعوية ورفع المخلفات بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة مواصلة حملاتها المكبرة والمفاجئة على المحال والمطاعم  والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، موجها إدارة الرقابة والرصد البيئي بالاهتمام برفع المخلفات أول بأول واظهار المدينة بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

100ألف طن مخلفات صلبة بالأحياء 

وأوضح المحافظ؛ أن إجمالى أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر مايو الجارى، بلغت 100 ألف طن.

ولفت المحافظ إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت بـ 4 حملات مكبرة  خلال الشهر الحالي على المنشآت المخالفة والتي لم تطبق الاشتراطات البيئية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 81 محضر للحد من المخالفات البيئية بمناطق (اسماعيل صبري، وسيدي جابر، والبيطاش، ومحور المحمودية)،وبلغ ما تم جمعه من أوزان (نفايات طبية) نحو 360 طن تقريبًا.

وفي إطار التعاون بين محافظة الإسكندرية  ممثلة في إدارة الرقابة والرصد البيئي وبين شركه نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة تم تنفيذ 4  حملات توعوية وذلك خلال الفترة من 1 إلي 27 مايو بنطاق قطاع الإبراهيمية كما تم توزيع عدد 20 صندوق قمامة بشارع أبو قير .

ومن جانبها أشارت المهندسة رشا شوقي، مدير عام إدارة الرقابة والرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية، إلى أن هناك تنسيق كامل مع جميع الأجهزة التنفيذية لشن حملات رقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة وتوفر أماكن لإلقاء المخلفات بها، مؤكدة أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة خدمة النظافة المقدمة للمواطنين، حفاظًا على صحتهم.

محافظ الإسكندرية 4 حملات و81 محضر مخالفة بيئية منظومة النظافة أحياء الإسكندرية

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