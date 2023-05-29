توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة هيدرسفيلد بإنجلترا

استعراض مختلف مجالات التعاون فى المجال البحثي الممكن تطبيقها بين كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومركز تقنية الأبحاث (CPT)

د. أشرف حيدر رئيس الجامعة: تواجد الطلاب في فصل صيفي دراسي كامل بمركز CPT تحت الإشراف الكامل لأساتذة المركز



د. هالة المنوفى عميد كلية طب الأسنان: دراسة إمكانية التبادل الطلابي بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية لعمل أبحاث مختلفة في مجالات الطب البشري وطب الأسنان



وقعت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع Center for Precision Tehnologies (CPT) بجامعة هيدرسفيلد بإنجلترا، جاء ذلك خلال زيارة وفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمكون من د. أشرف حيدر رئيس الجامعة ود. هالة المنوفى عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، ود. حسن الشامى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى جامعة هيدرسفيلد بإنجلترا، وبحضور المستشار الثقافى المصرى بإنجلترا د. رشا كمال.

وقال د. أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الزيارة شملت زيارة معمل Surface Metrology حيث تتوافر أجهزة 3D Printing، والتي تتعامل مع أنواع مختلفة من المعادن، وتعتبر من أحدث الأجهزة في العالم في هذا المجال وهذه الإمكانيات المعملية تخدم الخطة البحثية للكلية في عدد من التخصصات، منها جراحة الوجه والفكين وجراحة اللثة والتركيبات الصناعية والعلاج التحفظي، كما تمت زيارة معامل القياس المختلفة التي تشتمل علي أجهزة عديدة منها (SEM – Micro CT – AFM Machines – Instron Machines)، وتم تقديم شرح وافر من قبل البروفيسور ليام لوفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار د. حيدر إلى أنه اجتمع مع البروفيسور ليام؛ لمناقشة نقاط متعلقة ببرنامج الماجستير الخاص بالـ Digital Implantology بكل تفاصيلة من حيث منح درجة الماجستير علي أن تكون بالمشاركة مع مركز Center for Precision Technologies"Master of Digital Implantology in Collaboration with Center for Precision Technologies, University of Huddersfield"، وكذلك منح الطالب شهادة أخري من المركز ذاته منفصلة علي أنه اجتاز فترة التدريب البحثي والعملي بالمركز، كما يتطلب هذا تواجد الطلاب فصل صيفي دراسي كامل بالمركز CPT تحت الإشراف الكامل لاساتذة المركز لمدة 3 شهور، ويشمل البرنامج علي عدد 6 Modules موزعة علي ثلاث سنوات دراسية وستة فصول دراسية، بالإضافة إلي التدريب العملي والبحثي في الفصل الصيفي في CPT.

وقالت د. هالة المنوفى، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، إنه تم عقد اجتماع مكثف مع البروفيسور بول منسق التعاون الدولي بجامعة هيدرسفيلد بإنجلترا، لدراسة إمكانية التبادل الطلابي بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية لعمل أبحاث مختلفة في مجالات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة، وإمكانية التبادل الطلابي لمرحلة البكالوريوس "من السنة الأولى حتى السنوات الدراسية النهائية" في كلية الطب البشري والهندسة والصيدلة والبيوتكنولوجي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لكلية طب الأسنان بحد أقصي عضو هيئة معاونة في السنة يتم تدريبه مجاناً في المركز، علي أن يكون عضو هيئة التدريس مشرفاً علي أبحاث الطلبة.

وأكدت د. هالة المنوفى، أنه تم استعراض مختلف مجالات التعاون في المجال البحثي، والتي من الممكن تطبيقها بين كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المختلفة ومركز تقنية الأبحاث (CPT) Center for Precision Tehnologies، كما تمت مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالاتفاقية.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، حيث يسعى الطلاب للالتحاق بها كونها من أفضل وأرقى الجامعات كما تتيح نظاما تعليميا عالميا لأبنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات التي تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى.