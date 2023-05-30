تحالف الأحزاب: الحوار الوطني رفع شعار " لاخطوط حمراء" منذ انطلاقه

أعرب تحالف الاحزاب المصرية عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعوته للحوار الوطنى التى أطلقها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ورعايته لهذا الحوار الذى انطلق بعد عام كامل من التحضير الجيد من مجلس أمناء الحوار الوطنى.

وأكد التحالف في بيان له، أنه كشاهد عيان ومشارك فعلى من خلال جميع رؤساء احزاب وسياسي التحالف، على مدار 24 جلسه من الحوار الوطنى ان المناقشات والمداخلات كانت جادة ومثمرة وموضوعية من جانب جميع القوى السياسية الوطنية، وأن الحوار سوف يحقق نجاحا وينتهى الى مخرجات لصالح الوطن والمواطن.

وأضاف أن نقاشات الحوار الوطني اعتمدت منذ انطلاقها شعار “لا خطوط حمراء”، وهو ما أقره مجلس أمناء الحوار الوطني بإشراف المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزى رئيس الامانة الفنية، مؤكدين حرصهم على حضور جميع الجلسات.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية كشريك رئيسى فى جلسات الحوار الوطنى ان المناقشات اظهرت حتى الان ان هناك مساحات كبيرة للتوافق حول طرح حلول لمختلف القضايا بما فى ذلك قضايا المحور السياسى .

واشاد تحالف الاحزاب المصرية بما سجلته جلسات الحوار من ظهور متميز لفئات الشباب والمراة وذووى الهمم وتسابقوا على طرح رؤى جديدة ومقترحات قابلة للتنفيذ .

وأكد تحالف الاحزاب المصرية أن الممارسات داخل جلسات الحوار الوطنى اكدت ان جميع المشاركين كانوا على قدر المسئولية وانهم اعلوا المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية والحزبية، وانهم التزموا بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى ان مصر وطن يتسع للجميع وان الخلاف فى الراى لايفسد للوطن قضية

ومع قرب انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الوطنى ، فان تحالف الاحزاب المصريه يدعو الجميع الى استمرار النهج الذى شهدته الجولات السابقة.

واقترح تحالف الاحزاب المصرية على مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تكون مدة الحديث خلال الاجتماع 7 دقائق لرئيس الحزب و 5 دقائق لغير رؤساء الاحزاب حتى يتسنى المتحدث استكمال طرح افكاره ورؤيته .

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية