الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تستعرض استعدادات رأس البر لاستقبال موسم صيف 2023

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مدينة رأس البر لموسم صيف 2023، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم الإثنين، بحضور كل من اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد حاتم طه مدير إدارة مرور دمياط و رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر عدد من مديرى الادارات المعنية والمواقف.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة سير الأتوبيسين السياحى الذين تم تدشينهما بالمشاركة المجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

واستعرضت محافظ دمياط، محطات وقوف الاتوبيسين حيث يعملان بطول شارع بورسعيد ذهاباً وايابًا بداية من موقف المحافظات حتى بداية منطقة اللسان اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل، هذا إلى جانب الطفطف وذلك لدعم خطة منظومة النقل السياحى .

كما أكدت " محافظ دمياط " خلال الاجتماع على عودة خطة عمل سيارات الأجرة بخطوط السير الموازية لشارع بورسعيد، وحظر سيره بهذا الشارع الرئيسى خلال أشهر الصيف، و ذلك طبقًا للقرار الصادر العام الماضى ، مؤكدة أيضًا على التزام انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد بالساحة المخصصة لها ، ومنع دخول سيارات النقل إلى المدينة بخلاف السيارات المحملة بالبضائع.

ووجهت الدكتورة منال عوض، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه سيارات الأجرة المخالفة، مؤكدة على الالتزام بتلك الإجراءات بالتنسيق مع جميع الجهات، وتكثيف الدوريات المرورية بالمدينة والاستعداد التام لموسم الصيف والعمل على توفير ومنع اى صور للعشوائية برأس البر و تفعيل محاور مخطط النهوض بالخدمة السياحية بها .

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