الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خارجية النواب": الإشادة الأممية باستضافة اللاجئين توثيق للجهود المصرية

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،  بلقاء الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، منوهة إلى أنه يأتي في إطار علاقات التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

ونوهت “حارص” في تصريحات لها، إلى الجهود التي تبذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين، مشيدة بدور مصر  في ملف اللاجئين، حيث أنها منذ بداية عمل المفوضية فى مصر عام 1954، رفضت وضع اللاجئين فى مخيمات، وتعاملت معهم على أنهم مصريين دون تفرقة أو استثناء.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على التعاون المثمر بين المفوضية والحكومة المصرية، موضحة أن الدولة المصرية تساهم في تقديم خدمات الصحة والتعليم للنازحين واللاجئين كما تقدمها للمصريين.

وأشارت النائبة إيلاريا حارص إلى الخدمات التي تقدمها المفوضية للنازحين والمقدرين بالآلاف خلال هذه الآونة في ظل نشوب صراعات، موضحة انها تتمثل في إعانات شهرية للأسر الأكثر احتياجا، وإعانات تعليمية للأطفال في سن الدراسة وتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والصحية لاستيعاب اللاجئين وتقديم دعما قانونيا ونفسيا خاصة لمن خلفت الحرب آثارا نفسية سيئة لديهم.

وأوضحت “حارص” أن تأكيد المفوض السامي للأمم المتحدة للشئون اللاجئين حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر، والتنويه إلى إلى محورية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار، و تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة، يؤكد جهود مصر الكبيرة المبذولة في هذا الملف.

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