“التهم 7 طوابق”.. نائب محافظ القاهرة تكشف كواليس حريق مبنى جهاز 15 مايو (صور)

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الجهود المبذولة من الجهات التنفيذية والمعنية للسيطرة على الحريق الذي اندلع بمبني الخدمات الحكومية بجانب مبنى جهاز 15 مايو.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى الخدمات بجوار جهاز 15 مايو وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء الى المكان، وتبين بالفحص الاولى نشوب الحريق بمبنى الخدمات المكون من 7 طوابق وقيام رجال الحماية محاولاتهم للسيطرة على النيران والذي اسفر عن اصابة 23 شخصا دون وفيات .

وعلى الفور توجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، برفقة المهندس البير الفونس رئيس حي 15 مايو والأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وقيادات القسم، والدفاع المدني والمرافق للتفقد والمعاينة ومتابعة عمليات إطفاء الحريق وإزالة كافة الآثار الناجمة عنه وتقديم المساعدات الطارئة .

كما تمركزت سيارات الإسعاف بمحيط الحريق، فيما تمكنت رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق واستخدمت قوات الإنقاذ السلالم الهيدروليكية لإنقاذ الموظفين المحاصرين والمواطنين الذين تصادف وجودهم بالمبنى وتم فرض كردون أمني بمحيط المبنى وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات مع فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة. وإخماده وجاري اعمال التبريد .

وتبين من الفحص المبدئي أن ماس كهربائي في تكييف باحد الطوابق وراء نشوب الحريق وامتددت النيران من الطابق الاول للطابق الخامس وتم تدمير جزء كبير من واجهة المبني.

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