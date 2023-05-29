الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مساء dmc" يناقش مقترحات طلاب جامعة القاهرة للحوار الوطنى

مساء dmc
مساء dmc

يقدم الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc حلقة خاصة ضمن سلسلة حلقات "من الشارع إلى الحوار الوطني"، من داخل جامعة القاهرة مع طلاب وطالبات الجامعة.

يشارك في الفقرة النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، حيث يقدم الطلاب آراءهم ومقترحاتهم ومطالبهم من الحوار الوطني، كما تحدثوا عن بعض التحديات التي تواجههم في الأنشطة الجامعية، وفي إقامة مشروعات خاصة بهم، كما تحدث الشباب عن مشاكل اتحاد الطلاب، وأسباب عدم تحول مشروعات التخرج إلى مشروعات حقيقية، وأسباب وجود فجوة بين المناهج التعليمية وسوق العمل.

وتذاع الفقرة في حلقة الأربعاء المقبل وهى تأتي ضمن سلسلة فقرات "من الشارع" سيقدمها البرنامج للاستماع إلى مقترحات ورؤى جميع فئات المجتمع بشأن الحوار الوطني وأهم التحديات التي تواجههم وكيفية حلها.

كما تأتي إيمانا من البرنامج بأهمية دور الإعلام في نقل نبض الشارع إلى إدارة الحوار الوطني حتى تكون لديه صورة متكاملة بأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وإشراك جميع المواطنين في مواجهتها.

تكون تعليم برنامج مساء dmc بشأن المناهج التعليمية طالبات الجامعة طلاب وطالبات رامي رضوان

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