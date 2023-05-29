الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يبحث سبل التعاون مع منظمة تابعة للسفارة الهولندية (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، وفدا من منظمة  “أورنج  كورنرز” التابعة للسفارة الهولندية بالقاهرة، وممثلوا شركة ENROOT  للتنمية؛ لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال ريادة الأعمال.

جاء ذلك في إطار فتح آفاق التعاون الدولي، والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، وبحضور الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور علي عبد اللاه مدير مركز الخدمة العامة؛ لدعم رواد الأعمال بكلية الزراعة.

ورحب الدكتور أحمد المنشاوي، بالوفد معرباً عن سعادته بالتعاون مع كبرى الجامعات، والمؤسسات العالمية في مختلف المجالات سواء فى قطاعات التعليم و البحث العلمي، أو ريادة الأعمال، مشيراَ إلى حرص إدارة الجامعة على  دعم ريادة الأعمال بين الشباب، وتشجيعهم على الابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، و تبنى الكثير من المشاريع الصغيرة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي: إن الجامعة نجحت خلال الأعوام الماضية في عقد الكثير من الشراكات مع مختلف الجامعات، والمؤسسات على المستوى الإقليمي و الدولي، موضحا أن اللقاء تضمن بحث أطر التعاون ما بين جامعة أسيوط و منظمة أورنج كورنرز؛ فيما يتعلق بدعم رواد الأعمال، و التبادل الطلابي، والبرامج التعليمية، و المنح ؛ حيث تهدف منظمة أورنج كورنرز الهولندية إلى توفير التدريب والإمكانيات وشبكات التواصل الفعال لرواد الأعمال الشباب ؛ لكي يستطيعوا أن ينشئوا أعمالهم، ويعملوا على تنميتها ، وتوفير المنح اللازمة؛ لاستكمال تلك المشروعات.

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البحث العلمي البرامج التعليمية التعاون المشترك الدكتور أحمد المنشاوى المجالات التعليمية بحث سبل التعاون تشجيعهم على الابتكار دعم رواد الاعمال رئيس جامعة أسيوط قطاعات التعليم مجال ريادة الأعمال

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