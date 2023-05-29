الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شذى حسون: أتمنى التعاون مع محمد حماقى فى أغنية دويتو

جانب من ختام المؤتمر
جانب من ختام المؤتمر

كشفت المطربة شذى حسون عن المطربين الذين تتمنى أن تتعاون معهم في أغنياتها على طريقة الـ"ديو" وذلك خلال مؤتمر صحفي مقام داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقالت شذى إنها تعشق أصوات عدد كبير من المطربين الذين تتمنى أن تقدم معهم أغنيات على طريقة الديو وهم محمد حماقي، رامي صبري، محمود العسيلي، مشيرة إلى أن مصر تضم عددا كبيرا من الأصوات الرائعة.

وخصّت شذى محمد حماقي لتقدم معه أغنية على طريقة الديو، خاصة أن له طابعا خاصا في الغناء وأسلوبا مميزا وخاصا به، متمنية التعاون معه في الفترة المقبلة، معربة عن سعادتها بالعودة للجمهور المصري بعدد من الأعمال الغنائية الجديدة.

وكشفت شذى حسون، خلال مؤتمر صحفي داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على كورنيش النيل بالقاهرة، عن ألبومها الغنائي الجديد، مشيرة إلى أنه سوف يتضمن عددا كبيرا من الأغنيات باللهجة المصرية من ضمنها فيديو كليب أغنية “حلم عمري”.

أضافت شذى أنها قامت بتصوير فيديو كليب “حلم عمري” بلبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد، مشيرة إلى أن الأغنية تحمل في كلماتها طاقة كبيرة من البهجة.

وقدمت المؤتمر الصحفي الإعلامية بوسي شلبي وسط حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين. 

اللهجة المصرية النجم محمد حماق النجم محمد حماقي المطربة شذى رامى صبرى لنجم محمد حماقي كورنيش النيل بالقاهرة شذى حسون

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

"خنقه حتى الموت".. أول صورة لضحية خطيب شقيقته بروض الفرج

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 فى أسوان.. بعد اعتماد النتيجة رسميًا

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق