شذى حسون: أتمنى التعاون مع محمد حماقى فى أغنية دويتو

كشفت المطربة شذى حسون عن المطربين الذين تتمنى أن تتعاون معهم في أغنياتها على طريقة الـ"ديو" وذلك خلال مؤتمر صحفي مقام داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقالت شذى إنها تعشق أصوات عدد كبير من المطربين الذين تتمنى أن تقدم معهم أغنيات على طريقة الديو وهم محمد حماقي، رامي صبري، محمود العسيلي، مشيرة إلى أن مصر تضم عددا كبيرا من الأصوات الرائعة.

وخصّت شذى محمد حماقي لتقدم معه أغنية على طريقة الديو، خاصة أن له طابعا خاصا في الغناء وأسلوبا مميزا وخاصا به، متمنية التعاون معه في الفترة المقبلة، معربة عن سعادتها بالعودة للجمهور المصري بعدد من الأعمال الغنائية الجديدة.

وكشفت شذى حسون، خلال مؤتمر صحفي داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على كورنيش النيل بالقاهرة، عن ألبومها الغنائي الجديد، مشيرة إلى أنه سوف يتضمن عددا كبيرا من الأغنيات باللهجة المصرية من ضمنها فيديو كليب أغنية “حلم عمري”.

أضافت شذى أنها قامت بتصوير فيديو كليب “حلم عمري” بلبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد، مشيرة إلى أن الأغنية تحمل في كلماتها طاقة كبيرة من البهجة.

وقدمت المؤتمر الصحفي الإعلامية بوسي شلبي وسط حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.