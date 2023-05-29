الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قطع الإنترنت لمنع الغش فى الامتحانات الوزارية بالعراق

قطع الإنترنت خلال
قطع الإنترنت خلال الامتحانات

أعلنت وزارة التربية العراقية، الإثنين، عن موافقة مجلس الوزراء على قطع الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً حتى الثامنة صباحاً خلال الامتحانات الوزارية المتوسطة والإعدادية.

وذكرت الوزارة، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وجه وزير التربية باستنفار الجهود استعداداً لانطلاق الامتحانات العامة المتوسطة والإعدادية، داعياً إلى توحيد الصفوف لإنجاح العملية الامتحانية، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع القيادات العليا بحضور الوزارات الساندة والوكيلين الإداري والفني ومدير عام التقويم والامتحانات ومدير عام الشؤون المالية".

وأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بحسب البيان، عدة توصيات جوهرية تصدّرها النزول الميداني وتوفير الفرق الصحية بالقرب من القاعات الامتحانية واختيار العناصر الكفوءة التي تتمتع بحسن السلوك لإدارة المراكز والتعامل بأسلوب تربوي مرن مع الطلبة المؤدين للامتحان.

ووجه الجبوري بتشكيل لجان متابعة تساند اللجان الفرعية في مهمتها بالتعاون مع الأمن والكهرباء والصحة والتعليم العالي والاتصالات، فضلاً عن التنسيق مع جهاز الأمن الوطني لإغلاق الصفحات الوهمية التي تبث الشائعات والمعلومات المضللة لإرباك الطلبة، منوهاً إلى استحصال موافقة مجلس الوزراء بقطع الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً حتى الساعة الثامنة صباحاً.

وأشار إلى "دور وزارة الكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية للمراكز الامتحانية، بالإضافة إلى الدور المتميز للقوات الأمنية في حماية وحفظ الأسئلة وجميع الجهات المعنية بعد نجاح امتحانات الدراسة الابتدائية".

بدوره، لفت الوكيل الفني رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات حسين صبري اللامي، إلى محاور التحضيرات الجارية والمستلزمات الضرورية والتكنيكات الحديثة الموضوعة لتأمين الامتحانات".

وزارة التربية مجلس الوزراء قطع الانترنت الإنترنت الامتحانات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

"خنقه حتى الموت".. أول صورة لضحية خطيب شقيقته بروض الفرج

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 فى أسوان.. بعد اعتماد النتيجة رسميًا

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق