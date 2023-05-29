الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شذى حسون: أتعاون مع رامي صبري في أغنيات جديدة من ألحانه

شذى حسون
شذى حسون

أعربت المطربة شذى حسون عن سعادتها بالعودة للجمهور المصري من جديد بعدد من الأعمال الغنائية الجديدة.

وقالت شذى حسون خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على كورنيش النيل بالقاهرة عن ألبومها الغنائي الجديد، إنه سوف يتضمن عدد كبير من الأغنيات باللهجة المصرية من ضمنها فيديو كليب أغنية “حلم عمري”.

وأضافت أنها سوف تتعاون مع المطرب رامي صبري في الألبوم الجديد في عدد من الأغنيات من ألحانه، مؤكدة حبها له ولموهبته وصوته ووجهت له التحية والتهنئة على ألبومه الجديد.

وأشارت شذى حسون إلى أنها صورت فيديو كليب “حلم عمري” بلبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد، مشيرة إلى أن الأغنية تحمل في كلماتها طاقة كبيرة من البهجة.

وقدمت المؤتمر الصحفي الإعلامية بوسي شلبي وسط حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

يُذكر أن الفنانة شذى حسون قد طرحت ديو أغنية “مون أمور” الذي جمع بينها وبين حسن وفوديل، وقد أصدرت فيديو كليب للأغنية للمخرج زياد خوري، وهو أول ديو غنائي عربي يصدر في 2023. 

وأغنية مون أمور باللهجة المغربية، من ألحان فوديل، وكلمات سمير المجاري وتوزيع رشيد محمد علي، وهي أول أغنية من ألبومها الجديد، كما أعلنت أنها تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “على ما أظن” وسيتم تصوير الأغنية فيديو كليب.

الإعلامية بوسي شلبي شذى حسون حلم عمري الصحفيين والإعلاميين اللهجة المصرية المطرب رامي صبري المطربة شذى بوسي شلبي

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