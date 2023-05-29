البرلمان الأوكراني يقر عقوبات على إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا

أقرّ البرلمان الأوكراني، الاثنين، عقوبات على إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا، وذلك بحسب ما أوردته قناة «العربية».

ووافق البرلمان الأوكراني على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بفرض عقوبات على إيران.



وهو مشروع القانون رقم 9333 ، الذي اقترحه مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ، بشأن تنفيذ بعض التدابير الاقتصادية القطاعية وغيرها من التدابير التقييدية (العقوبات) ضد جمهورية إيران الإسلامية لمدة 50 عامًا.

واعتمد مجلس الأمن القومي والدفاع هذا القرار في 27 مايو.

وفقًا لمشروع القانون ، سيتم تطبيق العقوبات ضد جمهورية إيران الإسلامية لمدة 50 عامًا وتشمل فرض حظر كامل على العمليات التجارية ، ووقف عبور الموارد والرحلات الجوية والنقل في أراضي أوكرانيا ، ومنع سحب رأس المال من قبل المقيمين الإيرانيين.

كما ينص على حظر أي استثمار في إيران ونقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية من قبل السكان.

ويُقترح وقف وسائل الدفع الإلكترونية (لا سيما التحويلات والتسويات والمدفوعات النقدية) التي يصدرها المقيمون في جمهورية إيران الإسلامية.

يحظر أيضًا على بنك أوكرانيا الوطني تسجيل أي نظام دفع دولي تديره إيران.

وسابقًا: في 24 مايو ، ناشد الرئيس فولوديمير زيلينسكي الشعب الإيراني عدم التواطؤ في الحرب الدامية التي تشنها روسيا ، والتي تُستخدم فيها طائرات كاميكازي الإيرانية لقتل المدنيين الأوكرانيين.

وفي 25 أبريل ، قرر مجلس الوزراء تقديم مقترحات بشأن تطبيق العقوبات القطاعية ضد إيران إلى مجلس الأمن القومي والدفاع.

وخلال الفترة الماضية، دعا رئيس فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي، الأربعاء، بردع النظام الأوكراني، مشددًا على ضرورة استخدام الأسلحة الروسية القادرة على تدمير النظام في كييف.

وقال في تصريحات فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي جاءت ردًا على هجوم جوي أوكراني على الكرملين حيث اتهمت موسكو كييف بالوقوف وراء إرسال الطائرتين المسيرتين.