أمير كرارة: "البعبع" تجربة ممتعة وأحداثه يغلب عليها الطابع الكوميدي

قال النجم أمير كرارة إنهم يواصلون تصوير فيلم "البعبع" على قدم وساق، سعيًا منهم لإنهاء مشاهده خلال الأيام المقبلة، ليتفرغ المخرج حسين المنباوي بعد ذلك لمونتاج الفيلم استعدادًا لعرضه بموسم عيد الأضحى المقبل.

وأكد "كرارة" في لـ"الدستور" أنهم قاربوا على الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ولم يتبقِ لهم سوى مشاهد قليلة ويصورون حاليًا بعض المشاهد بمنطقة وسط البلد، لافتا إلى أن أهالي هذه المنطقة يتحلون بالاحترام وساعدوهم في إنجاز التصوير، منوها بأنه استمتع بكواليس العمل.

وأشار إلى أنهم أنهوا أكثر من 50 % من مشاهد العمل، مؤكدًا أنهم لم يتبقِ لهم سوى أسبوعان ليرفع المخرج حسين المنباوي شعار فركش، موضحًا أن العمل تطلب مجهود كبير لمشاهد الأكشن، وأن فريق العمل بالكامل بذل مجهود يحترم لخروج العمل في أفضل صورة.

وأعرب كرارة عن سعادته بالتعاون مع المخرج حسين المنباوي بعدما تعاونًا معًا بمسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، وحققا نجاحا جماهيريا كبيرا، لافتًا إلى أنه استمتع بالتعاون مع الفنانة ياسمين صبري، وكل فريق العمل، مؤكدًا أنه يغلب عليه الطابع الكوميدي في إطار أكشن اجتماعي، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور فور عرضه بالسينمات.

وكانت شركة سينرجي فيلمز المنتجة بوسترات العمل الرسمية والتي أوضحت طبيعة أحداث فيلم البعبع الذي يدور في إطار أكشن كوميدي، حيث تحكي قصة الفيلم عن "سلطان" يجسده أمير كرارة، وهو شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام ويواجه مع صديقه "سوكا" محمد عبد الرحمن العديد من المواقف والتي تجمعهما أيضًا بـ "سعادة" محمد أنور، وغيرهم من الشخصيات التي ستكشفها أحداث الفيلم.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، محمد محمود وإنعام سالوسة، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.