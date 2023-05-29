الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

علاء عبداللاه: 350 مليون تكلفة أعمال الطرق بالمرحلة الأولى بحدائق العاصمة

العاصمة
العاصمة

أجرى المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، جولة تفقد لمتابعه تنفيذ مشروعات الطرق بالمدينة، وبرفقة نواب رئيس الجهاز والشركات المنفذة للمشروع للوقوف عند نسبة التنفيذ.

وتابع المهندس علاء عبداللاه تنفيذ أعمال الطرق بالمرحلة الأولى بمشروع  الإسكان الاجتماعي بمنطقة "2350 فدان"، والتي يصل طول أعمال الطرق بالمرحلة الأولى نحو 40 كيلو مترا.

وأفاد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بأن تجاوزت نسبة المشروع  نحو ‎75% حيث تم تنفيذ أعمال الطرق نحو 30 كيلو متر من إجمالي 40 كيلو، مشيرا إلى أن تصل تكلفة التنفيذ حوالي 350 مليون جنيه.

وأشار إلى أن يتضمن المشروع  تنفيذ 1194 عمارة سكينة بواقع 28608 ألف وحدة سكينة لمشروع  الإسكان الاجتماعي، كما يتضمن المشروع تنفيذ 250 ساحة انتظار، تم الانتهاء من تنفيذ 170 ساحة انتظار وجار استكمال الأعمال. 

 

وأضاف رئيس الجهاز أنه نسبة إنجاز تنفيذ أعمال اللاند سكيب بنحو 86%.

وأعلن المهندس علاء عبداللاه أنه من المتوقع انتهاء أعمال أعداد المشروع خلال الربع الأخير من عام 2023.

وقد شدد  رئيس الجهاز الشركات المقاولات والمهندسين التنفيذين بالمشروعات بتكثيف العمل  خلال تلك الفترة  وحثهم على زيادة معدلات الانجاز بالمشروع حتى يتم الانتهاء منه بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وقد استكمل رئيس جهاز حدائق العاصمة الجولة التفقدية بالمرور على اعمال مشروعات الاسكان الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة.

 

 

 

 

 

 

 

مليون جنيه مشروعات الطرق مدينة حدائق العاصمة علاء عبد اللاه المرحلة الاولي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

النيابة العامة تُصدر قرارًا بتمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش (تفاصيل)

حصار أزمة الدواجن.. الحكومة تنجح فى حل أزمة الدواجن بعد توفير الخامات والأعلاف

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟