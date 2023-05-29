علاء عبداللاه: 350 مليون تكلفة أعمال الطرق بالمرحلة الأولى بحدائق العاصمة

أجرى المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، جولة تفقد لمتابعه تنفيذ مشروعات الطرق بالمدينة، وبرفقة نواب رئيس الجهاز والشركات المنفذة للمشروع للوقوف عند نسبة التنفيذ.

وتابع المهندس علاء عبداللاه تنفيذ أعمال الطرق بالمرحلة الأولى بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة "2350 فدان"، والتي يصل طول أعمال الطرق بالمرحلة الأولى نحو 40 كيلو مترا.

وأفاد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بأن تجاوزت نسبة المشروع نحو ‎75% حيث تم تنفيذ أعمال الطرق نحو 30 كيلو متر من إجمالي 40 كيلو، مشيرا إلى أن تصل تكلفة التنفيذ حوالي 350 مليون جنيه.

وأشار إلى أن يتضمن المشروع تنفيذ 1194 عمارة سكينة بواقع 28608 ألف وحدة سكينة لمشروع الإسكان الاجتماعي، كما يتضمن المشروع تنفيذ 250 ساحة انتظار، تم الانتهاء من تنفيذ 170 ساحة انتظار وجار استكمال الأعمال.

وأضاف رئيس الجهاز أنه نسبة إنجاز تنفيذ أعمال اللاند سكيب بنحو 86%.

وأعلن المهندس علاء عبداللاه أنه من المتوقع انتهاء أعمال أعداد المشروع خلال الربع الأخير من عام 2023.

وقد شدد رئيس الجهاز الشركات المقاولات والمهندسين التنفيذين بالمشروعات بتكثيف العمل خلال تلك الفترة وحثهم على زيادة معدلات الانجاز بالمشروع حتى يتم الانتهاء منه بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وقد استكمل رئيس جهاز حدائق العاصمة الجولة التفقدية بالمرور على اعمال مشروعات الاسكان الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة.