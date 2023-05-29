جامعة أسيوط تصدر كتاب "الدليل الشامل في النزاهة البحثية"

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إصدار الجامعة لكتاب بعنوان: "الدليل الشامل في النزاهة البحثية"، والذي يثري الحركة البحثية مع الالتزام بمعايير أخلاقيات البحث العلمي، والعمل على زيادة الوعي بها لدى القائمين على البحث العلمي، والمشاركين فيه.



وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى جهود المجلس الأعلى للجامعات، خاصة في مجال أخلاقيات البحث العلمي، والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، ورؤية مصر 2030، مؤكدا علي أهمية تفعيل مبادئ وأساسيات العمل الجماعي، وضرورة الالتزام بالقيم والتقاليد والأعراف الجامعية؛ بما يواكب التطورات الحديثة التي شهدها المجتمع البحثي، مشدداً على ضرورة تعظيم العمل المؤسسي، والإفادة من الخبرات والكفاءات التي تتميز وتنفرد بها جامعة أسيوط عن مثيلاتها.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد المنشاوي، مع اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط، بحضور الدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر اللجنة، والدكتور خالد صالح أستاذ الهندسة المعمارية وأمين اللجنة، والدكتور حسن الهواري مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات الجامعية ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة أعضاء اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة ؛لمناقشة مستجدات وجدول أعمال اللجنة.



من جانبه، أهدى الدكتور محمود عبد العليم كتاب "الدليل الشامل في النزاهة البحثية"، والذي أطلقته اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي للدكتور أحمد المنشاوي؛ موضحاً أن الكتاب مكون من تسعة (9 ) أبواب؛ تتناول كافة جوانب تحقيق النزاهة البحثية بجامعة أسيوط، ويتضمن خمسة (5 ) ملاحق؛ تشمل اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، وكذلك نماذج العمل المختلفة المنظمة لأعمال لجان أخلاقيات البحث العلمي الفرعية بكليات ومعاهد الجامعة.



وأشاد الدكتور محمود عبدالعليم، بجهود القيادة الجامعية المثمرة في تشجيع الباحثين، ودفع عجلة الحركة البحثية في الجامعة.



وفى السياق ذاته، أشار الدكتور خالد صلاح، أن اللجنة تهدف إلى الارتقاء بمعايير أخلاقيات البحث العلمي؛ للوصول للعالمية، موضحا أن اللجنة تتكون من تسعة عشر (19) عضوا من كليات الطب والهندسة والعلوم والطب البيطري والصيدلة والآداب والزراعة؛ تم اختيارهم وفق المعايير الدولية لتشكيل لجان أخلاقيات البحث العلمي، مضيفا أن اللجنة تجتمع دوريا مرة كل شهر؛ لدراسة الموضوعات المرتبطة بأخلاقيات البحث العلمي، وما يحال للجنة من موضوعات وشكاوى؛ لدراستها، مضيفاً أن كتاب "الدليل الشامل في النزاهة البحثية" متاح على موقع الجامعة.

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