الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تصدر كتاب "الدليل الشامل في النزاهة البحثية"

كتاب الدليل الشامل
كتاب الدليل الشامل في النزاهة البحثية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إصدار الجامعة لكتاب بعنوان: "الدليل الشامل في النزاهة البحثية"، والذي يثري الحركة البحثية مع الالتزام بمعايير أخلاقيات البحث العلمي، والعمل على زيادة الوعي بها لدى القائمين على البحث العلمي، والمشاركين فيه.


وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى جهود المجلس الأعلى للجامعات، خاصة في مجال أخلاقيات البحث العلمي، والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، ورؤية مصر 2030، مؤكدا علي أهمية تفعيل مبادئ وأساسيات العمل الجماعي، وضرورة الالتزام بالقيم والتقاليد والأعراف الجامعية؛ بما يواكب التطورات الحديثة التي شهدها المجتمع البحثي، مشدداً على ضرورة تعظيم العمل المؤسسي، والإفادة من الخبرات والكفاءات التي تتميز وتنفرد بها جامعة أسيوط عن مثيلاتها.


جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد المنشاوي، مع اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط، بحضور الدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر اللجنة، والدكتور خالد صالح أستاذ الهندسة المعمارية وأمين اللجنة، والدكتور حسن الهواري مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات الجامعية ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة أعضاء اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة ؛لمناقشة مستجدات وجدول أعمال اللجنة.


من جانبه، أهدى الدكتور محمود عبد العليم كتاب "الدليل الشامل في النزاهة البحثية"، والذي أطلقته اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي للدكتور أحمد المنشاوي؛ موضحاً أن الكتاب مكون من تسعة (9 ) أبواب؛ تتناول كافة جوانب تحقيق النزاهة البحثية بجامعة أسيوط، ويتضمن خمسة (5 ) ملاحق؛ تشمل اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، وكذلك نماذج العمل المختلفة المنظمة لأعمال لجان أخلاقيات البحث العلمي الفرعية بكليات ومعاهد الجامعة.


وأشاد الدكتور محمود عبدالعليم، بجهود القيادة الجامعية المثمرة في تشجيع الباحثين، ودفع عجلة الحركة البحثية في الجامعة.


وفى السياق ذاته، أشار الدكتور خالد صلاح، أن اللجنة تهدف إلى الارتقاء بمعايير أخلاقيات البحث العلمي؛ للوصول للعالمية، موضحا أن اللجنة تتكون من تسعة عشر (19) عضوا من كليات الطب والهندسة والعلوم والطب البيطري والصيدلة والآداب والزراعة؛ تم اختيارهم وفق المعايير الدولية لتشكيل لجان أخلاقيات البحث العلمي، مضيفا أن اللجنة تجتمع دوريا مرة كل شهر؛ لدراسة الموضوعات المرتبطة بأخلاقيات البحث العلمي، وما يحال للجنة من موضوعات وشكاوى؛ لدراستها، مضيفاً أن كتاب "الدليل الشامل في النزاهة البحثية" متاح على موقع الجامعة.

IMG-20230529-WA0076
IMG-20230529-WA0076
IMG-20230529-WA0077
IMG-20230529-WA0077
IMG-20230529-WA0079
IMG-20230529-WA0079
الاستراتيجية الوطنية الأعلى للجامعات الهندسة المعمارية الدكتور أحمد المنشاوى العمل الجماعي القيم والتقاليد المجلس الأعلى للجامعات جامعة أسيوط خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة أسيوط شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

دليل اتهام على "فلاشة".. مفاجأة جديدة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

ترك باب المنزل مفتوحًا.. منشور "فيسبوك" يكشف واقعة سرقة لمنزل بالغربية

التحفظ على طالبة دهست موظفًا بسيارتها فى الشيخ زايد

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟