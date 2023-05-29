برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات
فور اعتماد نتائج الامتحانات يمكن للطلاب استخراج النتيجة برقم الجلوس من خلال متابعة خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات، ويمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لعام 2022-2023، الحصول علي النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:
برقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات
الخطوة 1: يجب الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي اضغط هنــــــــــــا
الخطوة 2: يجب اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.
الخطوة 3: يجب اختيار المحافظة التابع لها.
الخطوة 4: يجب كتابة رقم الجلوس.
الخطوة 5: يجب الضغط على زر بحث.
توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني
يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للترم الثاني كما يلي:
اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.
وبخصوص المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس
وفي هذا السياق، يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، منها القاهرة، الجيزة، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة القليوبية، ومحافظة الغربية، المنيا، المنوفية، ومحافظة الشرقية، ومحافظة الدقهلية، أسوان، ومحافظة سوهاج، قنا، ومحافظة بني سويف، ومحافظة أسيوط، بورسعيد، ومحافظة الإسماعيلية، البحر الأحمر ومحافظة الأقصر، وغيرها من محافظات مصر يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات من خلال الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتائج امتحانات 2023 برقم الجلوس الترم الثاني
|المحافظة
|رابط النتيجة
|بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة
|من هنا
|نتيجة محافظة السويس عبر الدستور
|من هنا
نتيجة الترم الثاني محافظة الإسماعيلية
|اضغط هنا
|نتيجة 2023 محافظة الإسكندرية عبر الدستور
|من هنا
نتيجة 2023 محافظة أسوان الترم الثاني
|اضغط هنا
نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم
|اضغط هنا
|نتيجة محافظة المنوفية الترم الثاني
|اضغط هنا
|نتيجة محافظة الاقصر2023
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة دمياط
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة الغربية
|اضغط هنا
|نتيجة 2023 محافظة كفر الشيخ
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نتيجة 2023 محافظة القليوبية
|اضغط هنا
نتيجة محافظة الدقهلية 2023
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نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة قنا
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نتيجة 2023 محافظة بني سويف
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نتيجة محافظة المنيا الترم الثاني
|اضغط هنا
|اضغط هنا
|نتيجة محافظة 2023 سوهاج
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نتيجة الترم الثاني محافظة جنوب سيناء
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نتيجة 2023 محافظة عبر الشرقية الترم الثاني
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نتيجة محافظة بورسعيد الترم الثاني
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|نتيجة محافظة البحيرة الترم الثاني
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نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة مطروح
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|نتيجة الترم الثاني محافظة البحر الأحمر
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