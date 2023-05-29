برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات

فور اعتماد نتائج الامتحانات يمكن للطلاب استخراج النتيجة برقم الجلوس من خلال متابعة خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات، ويمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لعام 2022-2023، الحصول علي النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:

برقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات

الخطوة 1: يجب الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي اضغط هنــــــــــــا

الخطوة 2: يجب اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.

الخطوة 3: يجب اختيار المحافظة التابع لها.

الخطوة 4: يجب كتابة رقم الجلوس.

الخطوة 5: يجب الضغط على زر بحث.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

وبخصوص المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس



وفي هذا السياق، يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، منها القاهرة، الجيزة، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة القليوبية، ومحافظة الغربية، المنيا، المنوفية، ومحافظة الشرقية، ومحافظة الدقهلية، أسوان، ومحافظة سوهاج، قنا، ومحافظة بني سويف، ومحافظة أسيوط، بورسعيد، ومحافظة الإسماعيلية، البحر الأحمر ومحافظة الأقصر، وغيرها من محافظات مصر يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات من خلال الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتائج امتحانات 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

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