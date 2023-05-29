الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات

برقم الجلوس نتيجة
برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

فور اعتماد نتائج الامتحانات يمكن للطلاب استخراج النتيجة برقم الجلوس من خلال متابعة خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات، ويمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لعام 2022-2023، الحصول علي النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:

 

برقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات 

 

الخطوة 1: يجب الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي اضغط هنــــــــــــا

الخطوة 2: يجب اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.

الخطوة 3: يجب اختيار المحافظة التابع لها.

الخطوة 4: يجب كتابة رقم الجلوس.

الخطوة 5: يجب الضغط على زر بحث.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني 


يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

وبخصوص المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس


وفي هذا السياق، يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، منها القاهرة، الجيزة، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة القليوبية، ومحافظة الغربية، المنيا، المنوفية، ومحافظة الشرقية، ومحافظة الدقهلية، أسوان، ومحافظة سوهاج، قنا، ومحافظة بني سويف، ومحافظة أسيوط، بورسعيد، ومحافظة الإسماعيلية، البحر الأحمر ومحافظة الأقصر، وغيرها من محافظات مصر يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات من خلال الرابط التالي:  اضغط هنــــــــــــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتائج امتحانات 2023 برقم الجلوس الترم الثاني 

المحافظة  رابط النتيجة
 بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة من هنا
نتيجة محافظة السويس عبر الدستور من هنا

 نتيجة  الترم الثاني محافظة الإسماعيلية

 اضغط هنا  
نتيجة 2023 محافظة الإسكندرية عبر الدستورمن هنا

نتيجة 2023 محافظة أسوان الترم الثاني 

  اضغط هنا

 نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم 

 اضغط هنا 
نتيجة محافظة  المنوفية الترم الثاني  اضغط هنا
نتيجة محافظة الاقصر2023 اضغط هنا

نتيجة 2023 محافظة دمياط

 اضغط هنا 

 نتيجة 2023 محافظة الغربية 

اضغط هنا
 نتيجة 2023 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة القليوبية 

 اضغط هنا 

نتيجة محافظة الدقهلية 2023

اضغط هنا 

نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة قنا 

اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة بني سويف

 اضغط هنا 

 نتيجة محافظة المنيا الترم الثاني   

اضغط هنا 

 نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة شمال سيناء 

 اضغط هنا 
  نتيجة محافظة 2023 سوهاج اضغط هنا

 نتيجة الترم الثاني محافظة  جنوب سيناء

 اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة عبر الشرقية الترم الثاني 

اضغط هنا 

 نتيجة محافظة بورسعيد الترم الثاني 

اضغط هنا
 نتيجة محافظة البحيرة الترم الثاني  اضغط هنا

 نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة مطروح 

اضغط هنا
 نتيجة الترم الثاني محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 

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