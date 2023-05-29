إخماد حريق هائل داخل مخزن ملابس جاهزة فى المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا حريقا هائلا اندلع داخل مخزن ملابس جاهزة وبطاطين، بمدينة أبوقرقاص، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات أو خسائر بشرية.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمخزن ملابس وبطاطين داخل شقة في مدينة أبوقرقاص، بجنوب المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداده للمنازل المجاورة، دون إصابات بشرية.

وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن الحريق نشب داخل شقة ملك "أيمن.ن.م"، وتقع بالطابق الرابع خلف البوسطة القديمة بمدينة أبوقرقاص، وتستخدم كمخزن للملابس، ما أسفر عن احتراق الشقة بالكامل، وكان داخلها بطاطين وملابس جاهزة، دون إصابات بشرية.

وأفادت التحريات الأولية بنشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

