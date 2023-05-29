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"تعليم الغربية" تعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

المهندس ناصر حسن
المهندس ناصر حسن

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل، خلال تصحيح كراسات إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية، وتجنب الأخطاء، تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف

 موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

وأضاف حسن، أنه وجه بضرورة الالتزام بتعليماترئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه وجه رئيس لجان التقدير، بالمرور على جميع الحجرات للتأكيد على إتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، ومراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، أولًا بأول واستبعاد أي مخالف.

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وأوضح أن أعمال التصحيح والتقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023، تتم لجميع المواد على قدم وساق، وأن إعلان النتيجة سيكون فور انتهاء اللجان من أعمالها وترصيد النتائج واعتمادها من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وأن ذلك سيكون خلال الأسبوع القادم على الأكثر.

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وأكد حسن، أنه عقد اجتماعًا بحضور مدير عام الشئون التنفيذية القائم بأعمال مدير عام التعليم العام، موجهي عموم المواد الأساسية، رئيس لجنة الإدارة، رئيسا لجنتي النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، لمناقشة ضوابط العمل خلال فترة أعمال التقدير لكراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والوقوف على استعدادات مقار التقدير، وتوفير كل ما يتطلبه أداء العمل خلال هذه الفترة، لإنجاز العمل على أكمل وجه، ومراعاة الدقة في أعمال التقدير والمراجعة، ومراعاة صالح جميع الطلاب.

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جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية عددهم 90428 طالبًا، أدوا امتحاناتهم في 408 لجان على مستوى المديرية، كما أدي طلاب الإعدادية المهنية البالغ عددهم 2040 طالبًا في 15 لجنة على مستوى المديرية.

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