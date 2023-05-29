الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نيللى كريم تحتفل بعيد ميلاد زوجها: "شكرًا لأنك تعطينى طاقة إيجابية"

نيللى كريم
نيللى كريم

احتفلت الفنانة نيللى كريم بعيد ميلاد زوجها، الفنان هشام عاشور، بنشر مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

نيللى كريم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

وكتبت نيللي كريم على الصور: "Thank you for love and care , thank you for showing me life in "beautiful colors , thank you for positive energy you spread around , Happy Birthday love ❤️❤️❤️«شكرًا لك على حبك واهتمامك، شكرًا لأني أصبحت أشاهد الدنيا بشكل أوضح وألوان جميلة، شكرًا لأنك تعطيني طاقة إيجابية، كل سنة وأنت طيب».

أعمال نيللى كريم وزوجها

وشاركت نيللي في مسلسل «عملة نادرة» مع زوجها هشام عاشور، وبطولة جمال سليمان، ندى موسى، كمال أبورية، محمد فهيم، مريم الخشت، ندى موسى، فريدة سيف النصر، رمزي العدل، أحمد فهيم، محمد لطفي، علي الطيب، وكوكبة من النجوم، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل «ماندو العدل»، وإنتاج شركة «العدل جروب» لمالكها جمال العدل.

قصة مسلسل عملة نادرة 

تدور أحداث «عملة نادرة» في نجع عبدالجبار، الذي يجسده جمال سليمان، ويقوم بتزويج ابنه لفتاة تدعى «نادرة» تعتبر بالنسبة لهم غريبة كونها تنتمي لنجع مختلف، وبعد زواجها أنجبت الولد الذي كان ينتظره «عبدالجبار» طيلة حياته، لكن مع القسوة والظلم فقدت «نادرة» زوجها الذي تم قتله على يد شقيقه بسبب الميراث.

نيللي كريم هشام عاشور انستجرام تبادل الصور أعمال نيللي كريم زوجها عملة نادرة

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