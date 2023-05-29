الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في إنشاء محطة الصرف بمنطقة الاستثمار

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة آخر تطورات العمل بمحطة صرف وخط طرد  منطقة الاستثمار بالضواحي.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والمهندس خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و مديرية الإسكان و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.                     
واستعرض محافظ بورسعيد معدلات العمل فى المشروع حتى الآن، موجها بسرعة تنفيد العمل طبقا للمواعيد المقررة وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ العمل.

وأشار أن محافظة بورسعيد تشهد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى فى كافة الأحياء بما يساهم فى استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة، ويخفف من معدلات الضغط على المحطات الحالية، ويقضى على مشكلات الصرف الصحى فى محافظة بورسعيد، وأكد على ضرورة الالتزام بالموعد الزمني المقرر للانتهاء من الاعمال.د

 

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
IMG-20230529-WA0093
IMG-20230529-WA0093
IMG-20230529-WA0092
IMG-20230529-WA0092
استيعاب الإدارة المركزية الهيئة القومية لمياه الشرب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الهيئة القومية

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