الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث مواقع السيارات المتنقلة لشركة مياة الشرب بالإسكندرية

السيارات المتنقلة
السيارات المتنقلة

حدثت شركة مياه الاسكندرية مواقع نشر سياراتها المتنقلة لتوفير خدماتها في الاسكندرية بمناطق متغيره كل فترة زمنية ليستفيد اقصى عدد من المواطنين.

لتواصل الخدمات المقدمة للمواطنين بتواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله في الفترة المستجده حتى يوم 31 من الشهر الجاري، بدلا من الحضور الى المراكز الثابتة في شركة المياه، لتكون اماكن السيارات المتنقله المحددة في حي شرق امام بنك مصر بميدان محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر من  9 صباحا لـ8 مساء.

وتتمركز السيارات المتنقلة في حي وسط على مدار 3 أيام 29- 30- 31 من الشهر الجاري، وامام فرع محرم بك من الساعة 8 صباحا حتى 3.30 عصرا.

وتتوزع باقي سيارات الخدمة المتنقلة في منطقة بشاير الخير(٣) القباري من الساعة 4 عصرا حتى 8 مساء، وسيارات حي غرب امام مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان من الساعة ١٠ صباحا حتى 2 عصرا، و امام فرع شركة المياه بالبيطاش من الساعة 4 عصرا حتى 9 مساء.

ويستطيع المواطنون من خلال السيارات المتمركزة اتمام تعاقدات العدادات الجديده، واستقبال الشكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع،   والاستعلام عن الفواتير وسدادها، علاوة على تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه، وفريق من ادارة التوعية وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.

سيارات متنقلة شركة مياه الشرب خدمات المواطنين شركة المياه تحديث

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