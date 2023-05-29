الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير مساعد أسيوط يشهد احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

حضر المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، احتفالية مديرية الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل بمسجد البقلي بحي غرب مدينة أسيوط.

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جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

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حضر الاحتفال كل من الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط وما يقرب من 600 طفل من حفظة القرآن الكريم والأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي وأسرهم.

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وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتضمن الحفل كلمات للحضور وابتهالات دينية وفقرات للأطفال وممرًا شرفيًا لحفظة القرآن الكريم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ونقل السكرتير المساعد للمحافظة تحيات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، للحضور مقدمًا الشكر للقائمين على هذا الاحتفال، معربًا عن سعادته بالمشاركة مع أبنائه الحاضرين في النادي الصيفي وتكريم المتميزين من حفظة كتاب الله، مؤكدًا أن تكريمهم يغرس في نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معانٍ سامية، مثمنًا تلك الجهود المبذولة والمجهود الكبير الذي يقوم به مشايخ وأئمة الأوقاف وحرصهم على غرس حفظ القرآن الكريم في قلوب وعقول أولادنا وبناتنا، لافتًا إلى أن هذه البرامج والفعاليات تهدف إلى استعادة منظومة القيم والأخلاق الأصيلة والإنسانية والوطنية وغيرها.

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من جانبه، أكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن البرنامج الصيفي للطفل مبادرة تثقيفية تسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا إيمانًا بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن إنما يشمل جوانب عديدة من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، موضحًا أن البرنامج الصيفي للطفل لا يقتصر على الجانب الديني فقط وإنما يشمل الجوانب الحياتية للطفل اجتماعيًا وأدبيًا ونفسيًا وعلميًا لبناء طفل متكامل قادر على الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية.

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وفي نهاية الحفل، قام السكرتير المساعد والحضور بتوزيع شهادات التقدير للأطفال الذين حفظوا القرآن الكريم ضمن البرنامج الصيفي للطفل تكريمًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مداومة الاجتهاد والتعلم.

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البرنامج الصيفي للطفل اهتمام وزارة الأوقاف التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الدكتور أحمد عبد المولي السكرتير المساعد للمحافظة القيم والأخلاق تكريم حفظة القرآن الكريم حفظة كتاب الله رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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