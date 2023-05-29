"الإسكوا" تعقد اجتماع الدورة الـ15 للجنة الموارد المائية

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" يومي 19 و20 يونيو 2023، اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة الموارد المائية في بيروت، حيث توفر أعمال الدورة إطاراً لمناقشة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في المنطقة العربية واستعراض مختلف الأنشطة المتصلة بقضايا المياه منذ الدورة السابقة للجنة.

كما ستناقش اللجنة قضايا منها تحسين إدارة المياه الجوفية باستخدام أدوات معرفية مبتكرة، واستعراض منتصف المدة الشامل لعقد العمل من أجل المياه في المنطقة العربية، وتمويل قطاع المياه.

وستعتمد اللجنة في ختام أعمالها توصيات بشأن الخطة البرنامجية للإسكوا لعام 2024 في مجال إدارة الموارد المائية وسبل تطويرها في المنطقة العربية.

وتعمل لجنة الموارد المائية على تعزيز الأمن المائي في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، حيث تم انشاءها وفقًا لقرار الإسكوا 205 (د-18) المؤرخ 25 مايو 1995، الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 26/1995 المؤرخ 24 يوليو 1995. تعقد اللجنة دورةً كل سنتين.

وتضم اللجنة ممثلين للدول الأعضاء متخصصين في مجال الأمن المائي، وتشمل مهامها تحديد أولويات الإسكوا ذات الصلة والمشاركة في وضع برامج عمل الدول الأعضاء. كذلك ترصد اللجنة التقدم المحرز والتطورات في قطاع المياه، وتتابع المؤتمرات الدولية والإقليمية في هذا المجال.

وتعتمد معظم البلدان العربية على موارد المياه الجوفية لتلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها من المياه العذبة، ولذلك فإن الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تبحث في أطر مبتكرة ومتكاملة للإدارة، من أجل تحسين إدارة موارد المياه الجوفية، وضمان حصول الأجيال الحالية والمقبلة على حصة عادلة من هذا المورد الاستراتيجي.

وفي السنوات الأخيرة، أطلقت الإسكوا عدة مبادرات لدعم الدول الأعضاء في إدارة موارد المياه الجوفية، منها إصدار المبادئ التوجيهية لإدارة استخراج المياه الجوفية في المنطقة العربية، وإجراء تقييمات لآثار تغير المناخ على موارد المياه الجوفية، وتنفيذ أنشطة متعددة في تنمية القدرات في مجال إدارتها.