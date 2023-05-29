الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع أحمد أيمن منصور الموسم المقبل

أحمد أيمن منصور
أحمد أيمن منصور

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الإدارة من التعاقد مع أحمد أيمن منصور من صفوف طلائع الجيش في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد حصل على توقيع أحمد منصور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة لم تكتمل وانضم اللاعب إلى صفوف طلائع الجيش.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك صرفت النظر عن عودة أحمد أيمن منصور في الموسم المقبل وتم صرف النظر عن الأمر بشكل نهائي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لن تتعجل في ملف الصفقات الجديدة، وستفاضل بين كل اللاعبين المرشحين للفريق والتأني قبل حسم الموقف بشكل نهائي.

ويستعد الزمالك لملاقاة طلائع الجيش غدًا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتعادل الزمالك مع الداخلية بهدف لمثله في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري وسط تراجع أداء الزمالك بشكل كبير وتقديم الفريق مستويات ضعيفة.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز على طلائع الجيش للمحافظة على آماله فى المنافسة على المركز الثانى لتتسنى له المشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا خلال الموسم القادم.

الزمالك نادي الزمالك أحمد أيمن منصور أيمن منصور طلائع الجيش

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