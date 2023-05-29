الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحذيرات من السفر.. الفيضانات تفسد الموسم السياحي في إسبانيا

فيضانات إسبانيا
فيضانات إسبانيا

تعرضت مناطق في إسبانيا لفترات من الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة أدت إلى فيضانات مفاجئة، ما يهدد بإفساد الموسم السياحي في إسبانيا بالكامل.

وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية أن مواقع العطلات الشهيرة تأثرت حيث شهدت مدريد، طقسًا دراماتيكيًا وكذلك فالنسيا حيث لم تمطر بشكل كبير منذ شهور.

أنهار في شوارع إسبانيا

أضافت الصحيفة أن الأمطار حولت بعض الشوارع إلى أنهار في مورسيا وسط المباني التي غمرتها الفيضانات وغمرت المياه وإغلاق عدد لا يحصى من الطرق في الأجزاء الجنوبية من البلاد، حيث اضطرت خدمات الطوارئ إلى معركة تجفيف الشوارع التي غمرتها المياه مع استمرار فترة سوء الأحوال الجوية في أعقاب فترة الجفاف.

وتابعت أن بعض المواقع في منطقة فالنسيا شهدت مزيدًا من الأمطار خلال أيام قليلة الأسبوع الماضي مقارنة بما كانت عليه في الأشهر الستة السابقة، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الوطنية AEMET. 

سجلت بلدة أونتينينت أعلى معدل هطول للأمطار في يوم واحد منذ أكثر من 100 عام. 

وقال خبراء الأرصاد إن إجمالي 130 لترا لكل متر مربع انخفض خلال 24 ساعة، مجال آخر مثير للقلق هو منطقة Molina del Segura، حيث تم تجنيد قوات الإنقاذ بسبب تهديد الفيضانات لحياة المواطنين بها.

وأوضحت الصحيفة أن مدريد تأثرت خلال الليل بين 25 و 26 مايو، حيث سقط المزيد من الأمطار في ساعات فقط مقارنة بالأشهر السابقة، ما أدى إلى عدد من نداءات الاستغاثة التي تم إجراؤها في جميع أنحاء العاصمة.

وأغرقت الفيضانات التي حدثت الأسبوع الماضي 14 نهرا على الأقل حيث اجتاح 21 نهرا ضفافها، ووقع ما لا يقل عن 300 انهيار أرضي في جميع أنحاء البلاد مع استمرار هطول الأمطار على التضاريس التي جففت لعدة أشهر.

من المقرر أن يستمر الطقس الرطب طوال هذا الأسبوع في مناطق بما في ذلك مدريد وفالنسيا، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، ومع ذلك ، تم تعيين الظروف لتكون أقل حدة.

اسبانيا فيضانات السياحي الموسم انهار الشوارع الامطار

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