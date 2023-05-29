الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. منذر رياحنة ضيف "مساء dmc" مع إيمان الحصرى

منذر ريحانة ضيف في
منذر ريحانة ضيف في برنامج "مساء dmc"

يحل الفنان الأردني منذر رياحنة ضيفا على حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة dmc، والمقرر عرضها الليلة في التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يكشف «منذر» خلال الحلقة عن كواليس وتفاصيل أعماله الفنية المقبلة، كما يتحدث عن كواليس مشاركته في مسلسل «جعفر العمدة» خلال موسم رمضان الماضي.

فى وقت سابق، قال رياحنة عن مسلسل «جعفر العمدة»: "إحنا اشتقنا إن العيلة تتلم كلها على مسلسل وتعيش معاه، فى ظل الأجواء الرمضانية، ونقدم اقتراحات وحلول للحلقات القادمة".

وتابع، خلال مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «دى إم سى»: "كان فيه تفاعل بشكل مباشر مع مسلسل جعفر العمدة ولحظى، وكأننا على خشبة المسرح والجمهور أمامنا ويقولنا اعملوا كذا وما تعملوش كذا.. حالة فنية مميزة، ومى كساب كلمتنى فى التليفون بتقولى إوعى تظهر النهارده، ونحن تفاعلنا مع الجمهور، وبالنسبالى ببص على الحلقات الأولى إن نفسى أخرج من السجن عشان أدافع عن أهلى".

ترا تظهر تعمل برنامج السفيره عزيزه برنامج مساء dmc ايمان الحصري فير شاشة dmc

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