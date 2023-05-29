الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في تذكارها الشهري.. البابا شنودة يشرح سبب تعظيم الكنيسة للعذراء

العذراء
العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بالتذكار الشهري للسيدة العذراء مريم.

ويقول البابا الراحل شنودة الثالث، في كتابه عن السيدة العذراء، إن عظمة العذراء قررها مجمع أفسس المسكوني المقدس، الذي انعقد سنة 431 م، بحضور مائتين من أساقفة العالم، ووضع مقدمة قانون الإيمان التي ورد فيها: "نعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا": فعلى أية الأسس وضع المجمع المسكوني هذه المقدمة؟ كما ورد في تسبحتها القائلة: "هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني".

والعذراء تلقبها الكنيسة بالملكة وفي ذلك أشار عنها المزمور القائل: "قامت الملكة عن يمين الملك"، ولذلك فإن كثيرًا من الفنانين، حينما يرسمون صورة العذراء يضعون تاجًا على رأسها، وتبدو في الصورة عن يمين السيد المسيح.

ويبدو تبجيل العذراء في تحية الملاك جبرائيل لها "السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. الرب معك. مباركة أنت في النساء" أي ببركة خاصة، شهدت بها أيضًا القديسة أليصابات، التي صرخت بصوت عظيم وقالت لها مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك".

وأمام عظمة العذراء تصاغرت القديسة أليصابات في عيني نفسها، وقالت في شعور بعدم الاستحقاق. مع أن أليصابات كانت تعرف أن ابنها سيكون عظيمًا أمام الرب، وأنه يأتي بروح إيليا وقوته.

 

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