تفاصيل جلسة التشاور المجتمعى لحقل إنتاج الغاز فى دمياط

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، في الجلسة الثانية للتشاور المجتمعي الذي أقامته الشركة الفرعونية للبترول لتقييم الأثر البيئى لمشروع تنمية "حقل هارمتان العميق" لإنتاج الغاز برأس البر.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام زكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ونواب مجلس الشيوخ، ولفيف من ممثلى كل الجهات بمحافظة دمياط.

وقد تضمنت تلك الجلسة استعراض محاور المشروع المقرر تنفيذه بسواحل البحر الأبيض المتوسط برأس البر، وذلك لحفر 3 آبار لإنتاج الغاز وتركيب منصة إنتاج لتوصيله من خلال خط أنابيب جديد إلى محطة الميناء الغربى البرية للمعالجة ببورسعيد.

كما تم عرض ما تم اتخاذه من إجراءات لاستصدار كل الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئى والاجتماعى، وكذلك الرؤى المستقبلية المتعلقة بذلك، وذلك للحد من أى آثار ضارة على البيئة.

ومن جانبه، وجه المهندس حسام زكى الشكر إلى محافظ دمياط على رعايتها وحضورها تلك الجلسة، مؤكدًا أن الجلسة، التى تعد الثانية بعد إطلاق الأولى مارس الماضى، ستتضمن عرض كل ما يتعلق بالمشروع خاصة الدراسات البيئية التى تم إعدادها لتقييم الأثر البيئى للمشروع والتى أوضحت عدم تأثيره الضار على البيئة واستيفاءه لجميع الشروط والمعايير المنظمة لتلك المشروعات.

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض أهمية تلك الجلسات لتحقيق التواصل بين كل الجهات للتشاور حول هذا الملف، ما يسهم فى تعزيز الرؤى والأفكار نحو أهمية دفع عجلة الإنتاج والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وثمنت تلك الجهود التي تأتي في إطار اهتمام الدولة لتأمين مصادر الطاقة وتنميتها وتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز، كما أكدت حرص المحافظة على دعم المشروعات التى تخدم قطاع الاستثمار والتنمية.