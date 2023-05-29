الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد سيامة أسقف أبو قرقاص للأب سوريال.. من هو القمص؟

الأنبا فيلوباتير
الأنبا فيلوباتير

صلى الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية أبو غرير التابعة للإيبارشية، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الأب القس سوريال عبد الله كاهن الكنيسة ذاتها في رتبة القمصية. 

كما ألقى كلمة بعنوان "عمل المدبر"، وشارك نيافته الصلوات عدد من الآباء الكهنة من داخل الإيبارشية وخارجها.

هذا وقدمت كنيسة القديس العظيم تكلا هيمانوت الحبشي، للأقباط الأرثوذكس، بحي الإبراهيمية، بمحافظة الإسكندرية، شرحًا لمُصطلح قمص، عبر موقعها الرسمي، بصفته موقعًا معتمد كنسيًا في الأبحاث الدراسية.

وقالت الكنيسة إن مصطلح قمص في اللغة العربية يُرادف في اللغة اليونانية هيجومين أو هيجومينوس أو إيجومانوس أو إيغومانوس، وجمعه قمامصة.

والمعنى من الكلمة اليونانية هو مدير أو مقدم، وهو كبير القسوس في الكنيسة، وهو إداريًّا أعلى من رتبة القس وهو الرتبة التي تسبقها مباشرةً.

وكلمة قس مستوحاة من الكلمة اليونانية "إبريسفيتيروس"، ومعناها "شفيع" أو "شيخ" ويقابلها كلمة (كاشيشو) السريانية ومعناها (شيخ)، والكاهن يسمي شيخًا نظرًا لأهمية وظيفته وتوقيرًا له حتى ولو لم يكن قد وصل إلى سن الشيخوخة.

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