الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مواطن يقفز من الطابق الخامس.. كواليس حريق مبنى جهاز 15 مايو

حريق مبنى جهاز 15
حريق مبنى جهاز 15 مايو

أصيب شخص بجروح خطيرة بعد قيامه بالقفز من الطابق الخامس بمبنى جهاز 15 مايو لإنقاذ حياته من الحريق الذي نشب بالمبنى، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأصيب 23 شخصًا إثر حريق اندلع بمبنى جهاز 15 مايو قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

واستخدمت قوات الإنقاذ البري السلالم الهيدروليكية لإنقاذ الموظفين المحاصرين في حريق جهاز 15 مايو.

ونجح رجال الإنقاذ في إنقاذ مجموعة كبيرة من العالقين بداخل المبنى والمبنى المجاور له فيما ارتفع عدد المصابين لـ23 أغلبهم حالات اختناق. 

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ2 خزان مياه استراتيجي إضافيين، بالإضافة إلى 15 سيارة إطفاء فى محاولة لوقف تمدد النيران في طوابق المبنى السبعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو  مكون من 7 طوابق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل ويكافح رجال الإطفاء لإخماده.

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