بعد اجتماعهم مع الأنبا فيلوباتير في أبو قرقاص.. من هم الإبصالتس؟

نظمت إيبارشية أبو قرقاص، لقاءً خاصًا لشمامسة كنائس الإيبارشية الإبصالتس (مرتل) وأسرهم، في دير الشهيد مار مينا بقرية منهري التابعة للإيبارشية، وبحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

حيث ألقى نيافته كلمة بعنوان "كيف نستفيد من وسائل التواصل"، كما شارك في اللقاء عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

ومن جانبه يقول الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر، في كتابه الشمامسة والشمامسات، إن كلمة إبصالتس مستوحاة من الكلمة القبطية "إبصالموس" بمعنى مزمور أو ترتيله فيكون منها كلمة إبصالتس أي مرتل.

وعمله واضح من اسمه وهو الترتيل وحفظ الألحان وترتيلها في الكنيسة، وقد ذكرت هذه الطغمة في بعض قوانين الكنيسة الأولى "المرتلون أيضًا فليبارك عليهم الأسقف".

وأشار إلى أنه يجوز رسامة الأطفال في درجة الإبصالتس حسب قول المزمور: "من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحًا" والحكمة من سيامة الأطفال في سن صغيرة هي ربطهم بالكنيسة منذ صغرهم فينشئون ويتربون في الكنيسة ويرضعون منها لبن الإيمان والعقيدة والطقس ويتشربونه ويتذوقونه فيشبون متمكنين من عقيدتهم الأرثوذكسية متمسكين بها كما يحصلون على درجة عالية في الروحانية والقداسة بسبب وجودهم في الكنيسة، وينطبق عليهم قول المزمور: "أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله أحمدك إلى الدهر"

هذا ويُسمح للإبصالتس بلبس التونية بدون البطرشيل، كما يُمكن ترقية مرتل الكنيسة "المعلم" إلى رتبة أرشي إبصالتس خصوصًا إذا كان كفيفًا ولن يتدرج في الرتب الشماسية الأخرى.

وعن طقس سيامتهم فقال إنه عند صلاة الصلح في القداس الإلهي يحضر الإرشيدياكون أو القمص "الكاهن الكبير" الأطفال المراد سيامتهم في درجة الإبصالتس فيقفون أمام باب الهيكل بوقار وخشوع، فيأتي الأب الأسقف وينصحهم بعض النصائح المناسبة لسنهم مثل: المواظبة على حضور الكنيسة في القداسات وفصول حفظ الألحان وفصول مدارس الأحد.

كما يوصيهم بالهدوء وعدم الشغب لا في الكنيسة ولا في البيت ولا في الشارع، يوصيهم بالطاعة كما يوصيهم بالاحتراس من خطايا اللسان كالشتيمة والكذب والحلفان وغيرها. كما يوصيهم بالمواظبة على ممارسة سر الاعتراف على الأب الكاهن والمواظبة في التناول من الأسرار المقدسة.

هذا ويتم التأكد أيضًا من أنهم أتوا إلى الكنيسة صائمين لم يأكلوا ولم يشربوا شيئًا لأنهم سيتناولون من الأسرار المقدسة في نهاية القداس، وكذلك يجب أن يحصل الأسقف على تعهد شفاهي من والديهم بمساعدتهم لتنفيذ هذه الوصايا وعدم منعهم من حضور الكنيسة لأي سبب، ثم يوصي الأب الكاهن بملاحظتهم ورعايتهم روحيًا وقبول اعترافهم ثم يوصي مرتل الكنيسة أو الشمامسة الكبار بتعهدهم من ناحية تسليم الألحان وشرح بعض الطقوس البسيطة لهم: "أبانا الذي" "وقانون الإيمان" وبعض المردات الخفيفة، وبعد هذا كله يبدأ في سيامتهم في درجة الإبصالتس.