الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: مانشستر سيتي مستعد لبيع كانسيلو.. وبرشلونة وأرسنال يترقبان

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

بات النجم البرتغالي جواو كانسيلو، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

 

مانشستر سيتي مستعد لبيع جواو كانسيلو في الصيف

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي مانشستر سيتي أبدى استعداده لبيع جواو كانسيلو في الصيف.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه على "تويتر"، أن مانشستر سيتي لن يقوم بتفعيل بند شراء كانسيلو من بايرن ميونخ الألماني، والذي يبلغ قيمته 70 مليون يورو.

 

وشارك جواو كانسيلو في 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع البطولات خلال الموسم الحالي، سجل خلالهم ثلاث أهداف، بينما قدم 12 تمريرة حاسمة.

ويُعد الجناح البرتغالي، صاحب الـ29 عامًا، محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها ناديي برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى محاولات إدارة برشلونة لحل أزمة قانون اللعب المالي النظيف وقيد اللاعبين، من أجل القدرة على التعاقد مع كانسيلو.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد أنهى الموسم الحالي 2022-2023، بتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة برصيد 84 نقطة.

وبناءً عليه، نجح فريق مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

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