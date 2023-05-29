موقف إدارة الأهلى من العروض التى وصلت لنجوم الفريق

كشف مصدر مسئول داخل الأهلي النقاب حول موقف إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بشأن العروض التي وصلت اللاعبين في الفترة الأخيرة تمهيدًا لرحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد المصدر في تصريحاته أنه لا تفكير حاليًا فى رحيل أى لاعب ومن الممكن مناقشة العروض فى نهاية الموسم وحتى الآن لم يتلق الأهلى عروضًا لأي لاعب بالشكل الذي يليق باسم النادي.

وأضاف المصدر أن هناك شروطَا من أجل الموافقة على رحيل أى لاعب من بينها مناسبة العرض المالى ومدى حاجة الفريق لجهود اللاعب خلال الموسم الجديد بناءً علي طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح سوف تجتمع في نهاية الموسم مع كولر من أجل وضع خريطة الفريق فى الموسم الجديد وفقًا لاحتياجاته الفنية وتحديد قائمة تضم أفضل العناصر للمنافسة في كل البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى مرانه الختامي لمباراة سيراميكا مساء أمس على ملعب التتش، وعقد كولر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.