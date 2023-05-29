الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 34 22

بنهــــا 33 21

دمنهور 32 21

وادي النطرون 33 21

كفرالشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 34 20

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 19

دمياط 29 20

بورسعيد 28 20

الإسماعيلية 33 21

السويس 33 21

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 34 21

نخل 30 14

كاترين 27 12

الطور 34 22

طابا 29 20

شرم الشيخ 35 24

الإسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 27 19

مطروح 26 18

السلوم 26 18

سيوة 30 18

رأس غارب 35 23

الغردقة 35 24

سفاجا 34 23

مرسى علم 35 24

شلاتين 33 25

حلايب 33 25

أبورماد 34 24

رأس حدربة 33 24

الفيوم 33 22

بني سويف 34 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 22

سوهاج 37 23

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 35 25

أبوسمبل 36 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 31

المدينة المنورة 37 26

الرياض 40 29

المنامة 37 31

أبوظبى 42 30

الدوحة 39 31

الكويت 46 32

دمشق 31 14

بيروت 24 18

عمان 28 15

القدس 26 15

غزة 26 19

بغداد 39 27

مسقط 35 32

صنعاء 26 13

الخرطوم 38 29

طرابلس 24 18

تونس 24 17

الجزائر 21 17

الرباط 24 12

نواكشوط 37 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 21 12

إسطنبول 22 17

إسلام آباد 30 18

نيودلهى 32 24

جاكرتا 33 25

بكين 25 16

كوالالمبور 35 25

طوكيو 23 17

أثينا 24 17

روما 26 15

باريس 23 12

مدريد 24 13

برلين 22 10

لندن 20 11

مونتريال 27 18

موسكو 23 12

نيويورك 22 14

واشنطن 22 13

أديس أبابا 24 14