الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم 8 عقود عمل للفتيات في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلنت سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام محافظة قنا، تسليم 8 عقود عمل للفتيات بمصنع للملابس الجاهزة ببهجورة التابعة لمركز نجع حمادي،  بحضور محمد علي وكيل مديرية القوي العاملة، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

وأضافت أن المحافظة تسعى من خلال إدارة تشغيل الشباب إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب فى مجال القطاع الخاص، وتحرير عقود معتمدة من مديرية القوى العاملة لهم، لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بتلك المنشآت الصناعية، مشيرة إلى أن إدارة تشغيل الشباب تقوم بدور حلقة الوصل بين الشباب الراغبين فى العمل، وبين المصانع وشركات القطاع الخاص‪.‬
يذكر أن إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة نجحت منذ بداية عام 2023 فى توفير حوالى 300 عقد عمل للشباب والفتيات فى قطاع الأعمال والقطاع الخاص ، وتم تسجيل تلك العقود بمديرية القوى العاملة للحفاظ على حقوق العاملين. 

 

اسلام استراتيجي ارتباطها اقتصادية الاستراتيجي الاستراتيجية القومية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

ارتفاع عدد مصابى حريق جهاز مدينة 15 مايو إلى 12 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق