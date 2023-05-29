تسليم 8 عقود عمل للفتيات في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا

أعلنت سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام محافظة قنا، تسليم 8 عقود عمل للفتيات بمصنع للملابس الجاهزة ببهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، بحضور محمد علي وكيل مديرية القوي العاملة، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

وأضافت أن المحافظة تسعى من خلال إدارة تشغيل الشباب إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب فى مجال القطاع الخاص، وتحرير عقود معتمدة من مديرية القوى العاملة لهم، لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بتلك المنشآت الصناعية، مشيرة إلى أن إدارة تشغيل الشباب تقوم بدور حلقة الوصل بين الشباب الراغبين فى العمل، وبين المصانع وشركات القطاع الخاص‪.‬

يذكر أن إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة نجحت منذ بداية عام 2023 فى توفير حوالى 300 عقد عمل للشباب والفتيات فى قطاع الأعمال والقطاع الخاص ، وتم تسجيل تلك العقود بمديرية القوى العاملة للحفاظ على حقوق العاملين.