بالسلالم الهيدروليكية.. إنقاذ موظفين محاصرين فى حريق جهاز 15 مايو

استخدمت قوات الإنقاذ البري السلالم الهيدروليكية لإنقاذ الموظفين المحاصرين فى حريق جهاز 15 مايو.

ونجح رجال الإنقاذ في إنزال مجموعة كبيرة من العالقين بداخل المبنى والمبنى المجاور له، فيما ارتفع عدد المصابين لـ23، أغلبهم حالات اختناق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بخزانين مياه استراتيجيين إضافيين، بالإضافة إلى 15 سيارة إطفاء فى محاولة لوقف تمدد النيران فى طوابق المبنى السبعة.

وتمركزت سيارات الإسعاف بمحيط الحريق، فيما يكافح رجال الإطفاء لإخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكون من 7 طوابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل ويكافح رجال الإطفاء لإخماده.

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