"إسكندرية هترجع تاني".. ملتقى متحف المجوهرات لاستعراض كيفية تجنب التعامل الخاطئ مع البيئة

نظم متحف الموزاييك مؤتمرا بعنوان "إسكندرية ترجع تانى" في إطار التعاون مع متحف المجوهرات الملكية والوكالة الأمريكية للتسامح والسلام.

وتناول الملتقى عدة محاور مهمة في كلمة عن اليوم العالمي للأرض، وإلقاء الضوء عن كيفية المحافظة على البيئة.

كما تناول الملتقى أيضا التأكيد على ضرورة زرع القيم بين الطلاب منذ الصغر نحو البيئة، واستعراض كيفية تجنب التعامل الخاطئ مع البيئة، وأهمية وضع تشريعات لردع المخالفات التي تتم نحو البيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

يأتي ذلك في إطار خطة المتحف الخضراء لتنظيم ورش عمل للحد من التلوث الذي له انعكاسات سلبية على التغيرات المناخية مع مواصلة المتحف إرشاد زواره بالسلوكيات المستدامة التي يجب اتباعها داخل المتحف وخارجه للتحضر نحو الأخضر ومساعدة المتحف نحو هذا الاتجاه، في دور توعوي بقضايا التنمية المستدامة وأزمة التغيرات المناخية وكل المشكلات والقضايا ذات الصلة بالبيئة.

وتستكمل فعاليات اليوم بزيارة من المجموعة الكشفية الجوية والإرشادية للتعرف على مقتنيات المتحف بالشرح لهم للتعرف على تاريخ القصر.

وبعد انتهاء الجولة تمت مشاهدة فيلم الهروب إلى الماضي حيث يروي الفيلم على مدار ساعة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء حكايات قديمة دارت أحداثها في شارع فؤاد بالإسكندرية ليتعرف أطفالنا من خلالها على تاريخ مدينة الإسكندرية العريق.

وينقسم الفيلم إلى ٣ أجزاء الأول فيلم السرداب، والثاني أميرة القصر، والثالث: المدينة المفقودة.