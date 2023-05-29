على نغمات "نمبر وان".. محمد رمضان يلتقى نيمار بمدينة موناكو (فيديو)

ظهر الفنان محمد رمضان، برفقة لاعب كرة القدم الشهير نيمار، والمحترف بنادي باريس سان جيرمان، وذلك بمدينة موناكو الفرنسية، بداخل إحدى الديسكوهات الشهيرة هناك.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورتين رفقة نيمار، بجانب مقطع فيديو يرقصان فيه سويًا على أغنية «نمبر وان»، واكتفى بالتعليق عليها بإيموشن كورة قدم.

على الجانب الآخر، يواصل الفنان محمد رمضان تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد «على الزيرو»، تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الأضحى، وتدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار أكشن اجتماعى، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "ع الزيرو"، بطولة نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.