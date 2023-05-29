وفاة والدة المايسترو محمد الموجى وتشييع الجنازة من مسجد أبوالمكارم

توفيت والدة المايسترو محمد الموجي، قائد فرقة الموسيقى العربية للتراث، ومدير عام الموسيقى الشرقية بدار الأوبرا المصرية وعضو اللجنة التحضيرية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة العصر من مسجد أبوالمكارم بجوار كوبري الفردوس في صلاح سالم، ليتم دفنها بمقابر الأسرة، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للعزاء.

وقدم عدد كبير من الموسيقيين ومطربي دار الأوبرا المصرية، واجب العزاء للمايسترو محمد الموجي، داعين لوالدته بالرحمة والمغفرة وله ولأسرته بالصبر والسلوان.

وأعلنت المطربة فرح الموجي، نجلة المايسترو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخبر الصادم وكتبت: «لا إله إلا الله. توفيت إلى رحمة الله جدتي والدة أبويا أرجو الدعاء لها بالرحمة.. حبيبتي روحتي لتيتا هتوحشوني أوي».

المايسترو محمد الموجي هو نجل شقيق الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجى، الذى يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربى، ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944 وعمل في وظائف عدة، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، ثم اتجه إلى التلحين، وكانت أول أعماله "صافيني مرة"، التي غناها عبدالحليم حافظ.

كما قدم ألحانه لعمالقة الطرب العربي منهم أم كلثوم (كوكب الشرق)، نجاة، وردة الجزائرية، صباح، فايزة أحمد وطلال مداح، رحل الموجي عن عالمنا في 1 يوليو 1995 بعد أن ترك إرثا فنيا ضخما من الألحان الخالدة.